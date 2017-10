Gură de oxigen pentru boxul constănţean. "Putem reveni în forţă!"

Gură de oxigen pentru boxul constănțean. "Putem reveni în forță!"

Zilele trecute, la Brăila, s-au desfășurat Campionatele Naționale de box, destinate celor mai talentați pugiliști legitimați în România, prilej foarte bun pentru aceștia de a se face remarcați. Reprezentanții județului nostru au împărțit pumni serioși adversarilor, reușind să cucerească trei medalii.Pugilistul Ionuț Vulpe (antrenor, Nicolae Chioveanu), de la Callatis Mangalia, a luat aurul la categoria 46-49 kg, Ștefan Marcu (antrenor, Mihai Constantin), de la CS Farul Constanța, a obținut argintul la 60 kg, iar pe ultima treapă a podiumului a urcat Cezar Andrieș (antrenori, Ablalim Ferodin și Marcel Jipeanu), de la CS Năvodari. De menționat este faptul că toți cei trei sportivi medaliați au doar 19 ani, perspectivele fiind apreciabile.Antrenorul Nicu Chioveanu s-a arătat a fi mulțumit și deloc surprins de evoluția foarte bună a elevului său.„Ionuț este un tânăr foarte talentat, muncitor și ambițios, iar eu am avut încredere în calitățile sale. Mai are foarte mult timp la dispoziție să-și antreneze loviturile, să progreseze, dar sunt sigur că într-o bună zi va reuși să atingă un nivel foarte înalt. Eu obișnuiesc să merg prin școlile și liceele din Mangalia și să fac selecții printre copii. Au trecut sute de doritori prin sala de box, însă el a rămas întotdeauna, iubește foarte mult ceea ce face. Sper să îl țin montat și motivat pe viitor, fiindcă lipsa finanțelor ne cam dă bătăi de cap și suntem mereu în căutare de soluții. În același timp, mi-a părut foarte rău de Ștefan Marcu, de la Farul, care a pierdut «la mustață» aurul, chiar dacă toată lumea a spus că el ar fi fost câștigătorul de drept”, a declarat Chioveanu, cel care, alături de Adrian Lăcătuș, coordonează și lotul olimpic feminin.Trebuie spus că, la sfârșitul lunii august, pentru prima dată în istorie, boxul constănțean a bifat două titluri naționale la senioare, prin Lăcrămioara Perijoc (cat. 54 kg) și Claudia Nichita (cat. 57 kg), cele două boxând pentru AS Box Club Municipal Mangalia și CS Steaua București.„Am colaborat foarte bine cu cei de la Steaua și vom continua să facem acest lucru. Clubul bucureștean este unul puternic la nivel național și ne sprijină financiar, în schimb noi luptăm sub sigla lor”, a completat Nicolae Chioveanu.Prezent la Brăila ca supervizor secund, președintele Asociației Județene de Box Constanța, Toma Matei, consideră rezultatele obținute de sportivi ca fiind o gură de oxigen pentru întreaga suflare a boxului constănțean.„Mă bucură faptul că cei trei medaliați sunt foarte tineri și dornici de performanță. Vor ajunge foarte departe dacă vor continua să muncească la fel de mult. Putem spune că este o revigorare a boxului constănțean. Faptul că cei trei au urcat pe podium ne dă perspective frumoase. Dacă se clarifică situația financiară a Federației Române de Box, putem spera că vom reveni unde ne este locul”, a declarat Toma Matei.