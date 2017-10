Grozav, convins de Boloni să vină la Standard

Atacantul Gheorghe Grozav (19 ani) s-a declarat încântat de transferul la Standard Liege, club cu care a semnat un contract pe trei ani, cu posibilitate de prelungire pe încă doi. Grozav a arătat că antrenorul Loți Boloni a fost factorul determinant în realizarea acestei mutări. „Boloni m-a convins să vin la Standard. Sunt fericit că pot lucra cu el, care este un tehnician foarte bun. La Standard am fost și vara trecută, când am susținut mai multe teste fizice, iar ce am văzut mi-a plăcut. Obiectivul meu este să mă antrenez cât mai bine și să am performanțe”, a spus Grozav, care a venit la Standard de la Unirea Alba Iulia.