Grigoraş l-a exclus din lot pe Florin Sandu

Grigoraș l-a exclus din lot pe Florin Sandu

Ştire online publicată Joi, 13 August 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Antrenorul Politehnicii Iași, Petre Grigoraș, a declarat, ieri, că a luat decizia de a-l exclude pe o perioadă nedeterminată din lot pe mijlocașul Florin Sandu, pe motive disciplinare. „De când am venit la Iași am spus clar că nu tolerez actele de indisciplină. Vreau seriozitate, pentru că altfel nu se poate face performanță. Florin Sandu a avut o ieșire total necontrolată la adresa unui membru al staff-ului tehnic (n.n. - preparatorul fizic Gheorghe Avram)”, a spus Grigoraș. Florin Sandu a fos adus sub formă de împrumut pentru două sezoane de la FC Timișoara în această vară, împreună cu Adrian Poparadu, însă nu a prins lotul de 18 în primele două etape.