Lucian Râșniță, antrenorul lui HCM Constanța:

„Greul de-abia acum începe”

Ştire online publicată Sâmbătă, 08 Septembrie 2007. Autor: Cuget Liber Online.

Antrenorul echipei HCM Constanța, Lucian Râșniță, a declarat, după ce formația sa a câștigat Supercupa Ro-mâniei, în fața Stelei, că va urma o luptă grea în campionat, care va debuta pe 16 septembrie. „Echipa noastră este nouă, am muncit din iulie foarte mult. Suntem ponderați, greul de-abia acum începe. Urmează o luptă grea în campionat", a spus tehnicianul. Extrema dreaptă a HCM-ului și a echipei naționale, Laurențiu Toma, care a fost desemnat cel mai bun jucător al Super-cupei, a declarat că formația sa merita să câștige. „Sunt fericit pentru acest succes. Meritam să câștigăm pentru publicul nostru", a spus Toma. Stelistul George Buricea, fost jucător la HCM, a recunoscut justețea victoriei constănțenilor. „A fost un meci greu. La sfârșit, ei au gestionat mai bine și au câștigat pe merit. Dar în campionat nu se știe, au câștigat doar o luptă, nu și războiul", a spus Buricea, care a fost eliminat pe final de meci pentru că a lovit un adversar cu cotul. „Nu am vrut să lovesc cu cotul, a fost o neînțelegere", a spus după meci stelistul.