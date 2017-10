Greşelile individuale se plătesc scump

CS Cleopatra - CSS 2 Baia Mare 7-26, în Divizia Națională de rugby juniori U19

Greșelile individuale se plătesc scump

Echipa de rugby CS Cleopatra Mamaia a suferit prima înfrângere pe teren propriu din actuala stagiune a Diviziei Naționale de juniori sub 19 ani: 7-26 cu CSS 2 Baia Mare, formația maramureșeană demonstrând că este principala favorită la titlu. Prima repriză a meciului dintre CS Cleopatra și CSS 2 Baia Mare, disputată pe stadionul din „Badea Cârțan”, contând pentru etapa a 16-a de campionat, a stat tot timpul sub semnul echilibrului. Gazdele au pătruns periculos, în câteva rânduri, în 22-ul băimărean, însă replica oaspeților a fost pe măsură. Ambele formații au ratat câte o lovitură de penalitate, iar singurul eseu (transformat) al reprizei l-au reușit constănțenii în min. 34, 7-0 fiind scorul la pauză. La reluare, jucătorii Cleopatrei s-au întrecut în greșeli individuale, Baia Mare a profitat din plin, a egalat rapid și s-a desprins apoi constant, până când tabela s-a oprit la 7-26. Baia Mare câștigă meritat, grație celor patru eseuri a luat și punctul bonus și are prima șansă de a câștiga titlul de campioană. Antrenorul Marian Udroiu a folosit următorul XV de start: Cantoneru, Coman, Ariton, Magazin, Stoica, Vâlceanu, Andrei, Panait, G. Radu, Stătulescu, Cristea, Tatarciuc, Badea, Barbu și Stan. „Am făcut un joc foarte slab, pe toate compartimentele. Echipa a fost de nerecunoscut, sper să-și revină cât mai repede, pentru că ne așteaptă meciuri foarte grele, iar adversarii, când te simt vulnerabil, caută să-ți dea lovitura de grație. Campionatul se joacă, se poate întâmpla orice, putem urca pe podium sau, la fel de bine, putem rata accesul în play-off”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, președintele CS Cleopatra, Vasile Chirondojan. Partida a fost arbitrată de Gabriel Șeitan, centralul fiind asistat de judecătorii de margine Ionel Tinu și Ciancio Tommaso, din Italia, un bun vorbitor al limbii române. Prestația lui Șeitan nu a fost grozavă, tehnicienii ambelor formații reproșându-i acestuia că a luat decizii greșite. RC Pantelimon a pierdut la Focșani Celelalte rezultate ale rundei: Metrorex București - CSS 3 Steaua București 16-16, CSS Unirea Iași - LPS Suceava 14-19, LPS Focșani - RC Pantelimon 26-25. Olimpia București a stat, iar CSS Bârlad a câștigat la „masa verde”, scor 5-0, partida de la Cluj, cu CS Gens, formația ardeleană retrăgându-se din campionat. În clasament, lideră este CSS 2 Baia Mare (56 puncte), urmată, în ordine, de RC Pantelimon (51 p), CS Cleopatra (49 p), LPS Focșani (40 p), LPS Suceava (40 p) și CSS 3 Steaua (37 p). Etapa viitoare (sâmbătă, 24 aprilie), CS Cleopatra se depla-sează la București, pentru meciul cu CSS 3 Steaua. CNAV, imbatabilă la rugby în 7 Echipa Colegiului Național „Aurel Vlaicu” a câștigat faza pe București a Olimpiadei Naționale a Sportului Școlar la rugby în 7. Competiția a avut loc, zilele trecute, pe stadionul „Arcul de Triumf” și a reunit la start cele mai bune opt echipe de liceu din Capitală. Prima poziție asigură prezența la faza națională a competiției, care se va desfășura în Vrancea, în perioada 13-16 mai. Sportivii de la CNAV, pregătiți de Marian Udroiu, au câștigat toate meciurile din turneu.