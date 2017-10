Greşeli multe şi victorie fără bonus

RCM Timișoara - RCJ Farul 9-15, în Divizia Națională de rugby

Greșeli multe și victorie fără bonus

Marea surpriză a primei etape a Diviziei Naționale de rugby, Seria a II-a, era cât pe ce să se producă la Timișoara. Echipa gazdă și-a vândut scump pielea și RCJ Farul a reușit o victorie cu emoții. Deși pornea cu șansa a doua, RCM-ul local nu s-a speriat și a evoluat cu mare ambiție. Întărită cu 12 jucători care au îmbrăcat, în sezonul trecut, tricoul Aradului, formația bănățeană a condus cu 9-3, însă constănțenii antrenați de Leodor Costea și Gheorghe Florea au înscris un eseu și s-au apropiat la 9-8. Presiunea Farului s-a accentuat și tactica ofensivă a dat, în cele din urmă, roade. Cu două minute înainte de fluierul final, „marinarii" au reușit o intercepție, acțiune finalizată cu eseul georgianului Iuri Natriashvili. Încercare transformată și victorie in extremis, 15-9 pentru Farul, însă punctul bonus a rămas Timișoarei. „Am avut o prestație cu multe greșeli și nu am putut marca. Am dominat tot timpul, dar am scăpat baloane, am greșit și nu am înscris. În prima repriză, adversarii au trecut centrul de două ori și au punctat. Mai trebuie lucrat la relațiile de joc și avem nevoie de cât mai multe meciuri. S-a văzut că am susținut puține partide de pregătire, doar cu Olimpia și Dinamo. Calificarea în play-off este accesibilă, apoi ne trebuie muncă multă și răbdare pentru a urca în semifinale", a declarat principalul Farului, Leodor Costea. A arbitrat Gabriel Șeitan; judecători de margine - Simion Mărginean și Valeriu Toma. Celelalte rezultate ale etapei: Rulmentul Bârlad - U Baia Mare 12-45, Olimpia - U Cluj 21-23, Grivița - Dinamo 10-57 (Seria I); CFR Brașov - Steaua 13-57, Bucovina Suceava - Poli Iași 12-10 (Seria a II-a). Grație succesului din Banat, Farul ocupă locul doi în clasamentul Seriei a II-a, cu 4 p, în urma Stelei (5 p). Etapa viitoare, programată sâmbătă, 29 septembrie, constănțenii întâlnesc, pe propriul teren, de la ora 10, pe Bucovina Suceava.