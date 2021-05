Graţie, frumuseţe şi perfecţiune: Cupa „Irina Deleanu”, ediţia a 20-a

„De 20 de ani, gimnastica ritmică din România are o competiţie la care sportivele îşi pot demonstra măiestria indiferent de categoria de vârstă la care participă. După ce a făcut performanţă la cel mai înalt nivel ca sportivă, Irina Deleanu demonstrează că nu coboară ştacheta nici la nivelul organizării de competiţii internaţionale. În sportul graţiei, frumuseţii şi perfecţiunii, Cupa «Irina Deleanu» şi-a găsit, an după an, un loc bine stabilit în calendarul competiţional internaţional.



Ediţia 2021 se anunţă a fi un spectacol complet unde, de la copii de 7- 8 ani, până la gimnaste calificate la Jocurile Olimpice de la Tokyo sau medaliate la campionate continentale, fiecare participantă îşi doreşte rezultate cât mai bune”, au transmis reprezentanţii Federaţiei Române de Gimnastică Ritmică.





La competiţia organizată sub egida Federaţiei Internaţionale de Gimnastică, pentru România vor participa componentele loturilor naţionale şi al celui olimpic: Denisa Mailat, Annaliese Drăgan, la senioare, iar la junioare, Christina Drăgan şi componentele lotului de ansamblu - Ana Mezei, Iulia Besoiu, Claudia Mitan, Catrina Buniov, Andra Crainic şi Dalia Marin.



Rusia a anunţat că va fi reprezentată la Bucureşti de tripla campioană mondială şi europeană de junioare din 2019 Lala Kramarenko, precum şi de Daria Trubnikova şi Anastasia Guzenkova.





Pentru multe dintre gimnaste, competiţia de la Bucureşti reprezintă o verificare înainte de Campionatele Europene de la Varna (Bulgaria; 9-13 iunie).





Peste 400 de sportive din 31 de ţări vor participa, la toate categoriile de vârstă, la ediţia 2021 a Cupei „Irina Deleanu” la gimnastică ritmică, întrecere ajunsă la cea de-a 20-a ediţie, ce se va desfăşura, în perioada 19-23 mai, la Sala Polivalentă din Bucureşti.