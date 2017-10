Gloria Mihu, câştigătoare a Trofeului „Ruxandra Dragomir“

Performanță notabilă pentru o tenismană de la CS Mamaia Idu

Gloria Mihu, câștigătoare a Trofeului „Ruxandra Dragomir“

Ştire online publicată Vineri, 12 Aprilie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Tânăra constănțeană Gloria Mihu, de la Tenis Club Idu Mamaia, a ieșit învingătoare, ieri, din finala probei de simplu a Trofeului Municipiului Pitești „Ruxandra Dragomir”, rezervat copiilor Under 12.În ultimul act, sportiva antrenată de Damian Petcu s-a impus, după trei ore de joc, în fața principalei favorite, Andreea Velcea (CS Sport 4 Fun Timișoara), cu scorul 6-4, 6-7 (4), 6-3.„Mă așteptam să câștige, pentru că este o jucătoare excepțională. După părerea mea, Gloria este cea mai bună jucătoare de tenis din țară la vârsta ei. A fost un meci greu. Putea să se încheie mai repede, dar asta nu mai contează. Suntem bucuroși de această reușită”, a declarat antrenorul TC IDU Mamaia, Damian Petcu.Astăzi, constănțeanca se va deplasa la București, pentru a susține testele fizice necesare participării la selecția de vară a naționalei U12. Mai mult, ca dovadă a recunoașterii performanțelor sale, Gloria Mihu a fost chemată de Federația Română de Tenis și la selecția pentru lotul Under 14, deși are doar 12 ani.