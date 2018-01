Liga I de baschet masculin

"Gladiatorii din Tomis" revin la Sala Sporturilor

Echipa masculină de baschet BC Athletic Constanța va evolua, duminică, de la ora 15, la Sala Sporturilor, împotriva echipei CSM Ploiești, în primul meci al fazei semifinale a Ligii l.În acest an, formația antrenată de Alexandru Olteanu și Bogdan Ivanovici și-a depășit performanțele sezonului trecut, atunci când n-a reușit accederea în turneul semifinal. Cu toate acestea, mizând pe tinerețea și pe dorința de afirmare a tinerilor săi jucători, președintele BC Athletic, Andrei Talpeș, anunță că echipa sa va lupta pentru fiecare minge și va avea un cuvânt greu de spus în lupta pentru promovarea în Liga Națională.„Este normal să fie un pic de presiune, fiindcă am trecut la un alt nivel. Jucătorii trebuie să arate că s-au maturizat, că știu să gestioneze această presiune și să o transforme în energie pozitivă. La toate meciurile din acest sezon, de pe teren propriu, noi am jucat cu sala plină, iar acest lucru ne-a împins de la spate. Vrem ca iubitorii baschetului constănțean să fie mândri de noi și orașul nostru să revină cât de curând pe prima scenă, acolo unde îi este locul”, a declarat președintele BC Athletic, Andrei Talpeș.Atmosfera l-a impresionat și pe unul dintre cei mai noi jucători ai echipei constănțene, Marius Deconescu, adus în vară, cel care a activat în Liga Națională la echipe precum Timba Timișoara sau Energia Târgu Jiu. Acesta compară vuietul Sălii Sporturilor cu ceea ce se întâmplă la Sibiu, acolo unde suporterii celor de la CSU fac cel mai tare spectacol din baschetul românesc.Tot în această etapă, se mai dispută duelurile CSM Sighetu Marmației - CN „Aurel Vlaicu” București și CSM Mediaș - CSU Știința București.Vineri, echipa de juniori sub 16 ani CSS1-Athletic Constanța s-a impus, cu scorul de 56-45, în fața celor de la CSO Voluntari, în primul meci al turneului de clasificare, grupa a Vll-a, a doua valorică.