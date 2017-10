Giorgios Papadopoulos a venit în probe la Farul

Antrenorul „marinarilor”, Marius Șumudică, monitorizează zilele acestea un atacant elen de 26 de ani, care, ieri după-amiază, a susținut primul antrenament alături de constănțeni. Jucătorul grec Giorgios Papadopoulos, care s-a aflat în atenția Farului și în urmă cu o lună, a sosit în România în noaptea de duminică spre luni, iar ieri după-amiază a venit la antrenament. „Este în probe, urmează să-l văd în următoarele 3-4 zile”, a declarat antrenorul „marinarilor”, Marius Șumudică. „Dacă totul merge bine și voi semna, vreau să ajut Farul să promoveze. Pot juca atacant, dar și la mijlocul terenului”, a spus și Papadopoulos (26 de ani). Grecul a fost adus de impresarul Cătălin Liță, care a asistat la ședința de pregătire de ieri, de pe terenul doi, alături de patronul Farului, Giani Nedelcu, și de alți oficiali și antrenori fariști. Potrivit declarațiilor lui Papadopoulos și ale lui Liță, vârful elen a jucat, în cariera sa, în prima ligă din Grecia (la Ionikos) și Polonia (Widzew Lodz), în eșaloanele inferioare ale Spaniei (Merida) și Germaniei (Rott-Weiss Oberhau-sen, Wuperthal), cochetând și cu echipa națională a Greciei, la nivel juvenil. Ultima dată a fost la Oberhausen. La antrenamentul de ieri, Marius Șumudică și ajutorul său, Radu Crețulescu, au avut sub comandă 20 de jucători, trei portari (R. Sardescu, Vlas, Fl. Dobre) și 17 jucători de câmp (Diogo, Papp, Barbu, Buzea, Gaston, Pașcovici, B. Andone, M. Soare, B. Teekloh, Păcuraru, Cristocea, L. Mihai II, Mansur, Chico, M. Ene, Andrade, Papadopoulos). Vlas a făcut câteva mișcări pe teren, după care a mers în sala de forță, în vreme ce Cristocea, chinuit, zilele trecute, potrivit doctorului Farului, Mircea Crețu, de o lombosciatică, a părut bine ieri, în largul său, lucrând fără rețineri inclusiv cu mingea. Rusmir (probleme cu spatele) și juniorul Liviu Leu (bolnav, cu dureri puternice în gât, care necesită tratament medicamentos) au rămas în civil, pe margine. Din mijlocul „marinarilor” a lipsit și fundașul Bubuleandră, care s-a accidentat în meciul Farul II - Viitorul Ianca 1-1, de vineri, 9 octombrie, fiind schimbat atunci încă din minutul 30. „Vlas are brahialgie” Acuzând o accidentare în zona umărului drept, portarul Adrian Vlas nu s-a pregătit normal în ultima săp-tămână. Suporterii Farului, care îl contestă dur pe goal-keeper-ul de 27 de ani, au luat foc după meciul de la Botoșani, pierdut cu 1-4 de Farul, când Vlas a încasat două goluri de la distanță și a comis un penalty în prelungiri, au pus însă sub semnul întrebării accidentarea lui Adrian, acuzându-l că-i un bolnav închipuit. „Nu declar nimic, întreabă-l pe doctor”, s-a limitat a spune portarul, când „Cuget Liber” l-a chestionat, ieri, pe seama acestei situații. Mircea Crețu, medicul echipei, ne-a precizat însă că Vlas suferă de brahialgie (durere a brațului, în apropierea umărului). „Diagnosticul meu a fost confirmat și de doctorul Liviu Muja. De joia trecută, timp de zece zile, Adrian este sub îngrijire medicală: tratament injectabil cu antiinflamatorii și fizioterapie (combinat - laser / unde scurte / ultrasunete)”, a arătat dr. Mircea Crețu.