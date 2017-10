Gimnastica, la pământ! Mirela Szemerjai şi Nicolae Forminte explică fenomenul

Gimnastica, la pământ! Mirela Szemerjai și Nicolae Forminte explică fenomenul

Echipa feminină de gimnastică a României a încheiat turneul de calificare la Jocurile Olimpice de la Rio pe locul 7 din 8 participante, în condițiile în care existau doar patru bilete pentru calificarea în Brazilia.Echipa formată din sportivele Cătălina Ponor și Ionela Holbură, Diana Bulimar, Anamaria Ocolișan, Dora Vulcan și Silvia Zarzu, a obținut un punctaj de 216.569, clasându-se sub naționalele Braziliei, Germaniei, Belgiei, Franței, Australiei și Elveției. Este prima oară din 1968 când echipa feminină a României absentează de la concursul olimpic.Antrenoarea secției de gimnastică de la CSS 1 Constanța, prof. Mirela Szemerjai, a trăit intens pe toată durata competiției.„Noi, antrenorii, și în special Mariana Bitang, am tras nenumărate semnale de alarmă în trecut, dar nu am fost auziți, iar acum uitați unde s-a ajuns. Vrem să ne batem cu China, care are 4-5 echipe de rezervă, și vrem să facem asta cu o mână de fete rămase. Sincer, am plâns ieri. Cătălina Ponor a demonstrat încă o dată că este o adevărată campioană. A ajuns la o vârstă și totuși face atâtea sacrificii pentru gimnastica românească. Sunt patru ani de pauză și nenumărate accidentări, nu e deloc ușor să revii la un nivel atât de înalt. Totul trebuie luat de la zero, dar singura care încearcă revigorarea gimnasticii românești este Mariana Bitang, care nu se știe cât va mai menține acest ritm prin proiectul «Țară, țară, vrem campioane!». Ministerul Tineretului și Sportului și Federația Română de Gimnastică ar trebui să cadă de acord și să implementeze reguli și liste de priorități clare. Nu mai avem nici antrenori, fiindcă salariile sunt foarte mici, iar sacrificiile și timpul investit sunt foarte mari și nu rentează. Nu în ultimul rând, copiii sunt atrași de alte lucruri”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, prof. Mirela Szemerjai.v v vȘi antrenorul lotului național de junioare, Nicolae Forminte, și-a exprimat dezamăgirea referitoare la această ratare, însă nu se declară surprins de ceea ce s-a întâmplat.„Cel care poate să facă ceva în acest moment este președintele Federației Române de Gimnastică (n.r. - Adrian Stoica). Trebuie creat un proiect care să aibă drept țintă următoarea ediție a Jocurilor Olimpice, iar în paralel, să se redreseze lucrurile la nivelul secțiilor și cluburilor de gimnastică din țară, căci de acolo pleacă totul. Cei din sistem se temeau de acest lucru, speram să nu fie adevărat, dar uite că s-a întâmplat. Din păcate, se văd efectele sociale. Acești copii stau tot mai mult în sânul familiilor, fiecare a perceput democrația cum a dorit. Se spune că democrația este cea mai cruntă dictatură. Trebuie să reușim să motivăm copilul și să îl ținem într-o continuă legătură cu acest sport. Un moment de lipsă de concentrare poate strica ani de zile de pregătire. Este și o chestiune de mentalitate la noi, românii. Mereu așteptăm ca celălalt să facă primul pas, în loc să fim noi cei care preluăm inițiativa. În mod sigur, vor fi modificări în urma acestui «tsunami»”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Nicolae Forminte.