Gimnastică: Gina Gogean va fi admisă sâmbătă în Hall of Fame

Ştire online publicată Vineri, 17 Mai 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Fosta gimnastă română Gina Gogean, de 9 ori campioană mondială, participă sâmbătă, alături de alți 3 foști gimnaști, la ceremonia de admitere în International Gymnastics Hall of Fame (IGHOF) ce va avea loc la Petroleum Club din Oklahoma City, transmite Agerpres.ro.Gina Gogean, 35 ani, are un palmares impresionant de 30 medalii, cucerite la JO (2 de argint, 3 de bronz), CM (9 de aur, 2 de argint, 4 de bronz) și CE (5 de aur, 4 de argint, 1 bronz).După retragerea din 1997, Gina Gogean a activat ca arbitru, iar apoi ca antrenor la centrul de la Deva.Președintele IGHOF, Bart Conner, soțul Nadiei Comăneci, a anunțat din luna martie personalitățile ce vor fi admise alături de Gina Gogean, rușii Iuri Korolev (9 medalii de aur la CM), Liubov Burda, dublu campion olimpic, și armeanul Albert Azarian, triplu campion olimpic.Gina Gogean se alătură celor 79 de maeștri ai gimnasticii din Hall of Fame, reprezentând 20 de națiuni, printre care figurează deja românii Nadia Comăneci (1993), Ecaterina Szabo (2000), Teodor Ungureanu (2001), Daniela Silivaș (2002), Simona Amânar (2007), Octavian Bellu (2009) și Lavinia Miloșevici (2011).''Suntem onorați să onorăm aceste 4 imagini ale gimnasticii care au câștigat în total 11 medalii la olimpiadă și 35 la campionatele mondiale. Țelul nostru este să păstrăm moștenirea acestor legende ale gimnasticii internaționale și de a folosi poveștile și realizările lor pentru a inspira viitoarele generații'', a declarat Bart Conner.IGHOF a fost înființată în 1987 și a avut inițial sediul în Oceanside (California), iar din 1996 a fost relocată la Oklahoma City.În deschiderea festivității de sâmbătă, americanca Jordyn Wieber va primi trofeul sportivității Nadia Comaneci Sportsmanship Award, aflat la prima decernare.Trofeul recompensează un sportiv în activitate sau proaspăt retras care a dat dovadă de mare sportivitate sau de fair play. Wieber, membră a echipei SUA la JO 2012, are în palmares o medalie olimpică de aur și 2 mondiale de aur.