Gimnastica din Constanţa a pierdut „reţeta campioanelor“

Gimnastica din Constanța a pierdut „rețeta campioanelor“

După ce, ani de zile, a furnizat mari campioane în lotul olimpic al României, gimnastica din Constanța a intrat într-un nedorit con de umbră. Anul acesta, nicio zeiță a bârnei nu va figura în topul performanței. Ne amintim cu plăcere de vremurile de glorie în care Camelia Voinea, Simona Amînar ori Andreea Răducan străluceau la Jocurile Olimpice sau la Campionatele Mondiale. O poveste frumoasă, cum nu este, din păcate, și prezentul. După retragerea Danielei Sofronie și transferul Cătălinei Ponor la Dinamo, ultimele constănțence medaliate la JO de la Atena 2004, gimnastica de pe litoral n-a mai produs nimic. Au mai fost ceva propuneri, ceva nominalizări, palide tentative, dar, una peste alta, antrenorul coordonator al lotului olimpic feminin, Nicolae Forminte, n-a avut ce să aleagă pentru Mondialele de anul acesta. Jocurile Olimpice de la Beijing bat la ușă, iar perspectiva este cenușie, dacă cumva neagră de-a binelea. Regresul gimnasticii constănțene vine, culmea, în anii în care mulți bani au fost dirijați către centrul de pe litoral. Timp de un an, 12 gimnaste de la CSS 1 - Farul au beneficiat de burse olimpice acordate prin Casa Campionilor, în program fiind cuprinsă și antrenoarea Mirela Szemerjai. Cuantumul bursei, 250 de lei pe lună, nu este extraordinar, dar incomparabil cu susținerea de care au avut parte alți tineri sportivi. În plus, sala de antrenament de la Complexul Tomis, din str. Flămânda, a fost adusă la standarde înalte. Nu contează cine ai fost, important este prezentul „Oferim gimnasticii condiții foarte bune, sala este superdotată, are aparatură pe care se lucrează la Jocurile Olimpice, climatizare, tot ce e necesar. Pe hârtie, există un Centru de Excelență, însă antrenorii nu au reușit, încă, să alcătuiască o echipă. Gimnastica este în regres, nu are rezultate, iar specialiștii de acolo ar trebui să se gândească bine și să-și refacă strategia. Nu contează cine ai fost, ce sportivi ai lansat, important este ceea ce faci în prezent“, a declarat Elena Frîncu, directorul executiv al DSJ Constanța. Așadar, gimnastele vor lipsi din topurile celor mai buni sportivi ai Constanței pe anul 2007. Le așteptăm să revină cât mai repede cu performanțe și să calce pe urmele Simonei Amânar.