Gimnastică / Carmen Ponor: „Cătălina nu are timp să dea interviuri, ea doar se antrenează!”

Carmen Ponor, mama triplei campioane olimpice la JO 2004, Cătălina Ponor, a declarat, în urmă cu puțin timp, pentru „Cuget Liber”, că fiica sa este extrem de ocupată și că nu are timp să dea declarații în presă: „Cătălina nu are timp să dea interviuri, ea doar se antrenează, fiindcă are gânduri mari pentru Jocurile Olimpice de anul viitor, de la Londra!”, a spus mama sportivei din Constanța.