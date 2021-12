Gimnastele tricolore încep la anul lupta pentru calificarea la JO de la Paris 2024

Ultimul antrenament din acest an al gimnastelor din lotul naţional al României aflate în cantonament la Deva a fost unul special.Maria Ceplinschi, Silviana Sfiringu, ambele de la CS Farul Constanţa, Andreea Preda, de la CSS 1 Constanţa, alături de Ana Maria Bărbosu, Amalia Ghigoarţă, Iulia Trestianu, Amalia Puflea, Ioana Danciu, Erica Gogoaşe, Bianca Dorobanţu şi Timea Crişan şi-au pus căciuliţele de Moş Crăciun şi au cântat colinde acompaniate de antrenorii Lucian Sandu, Gina Gogean, Ramona Micu, Florin Uzum şi de coregrafa Mădălina Susan.Componente ale programului „Ţară, ţară, vrem campioane!”, proiect coordonat de Mariana Bitang şi de Octavian Bellu şi finanţat de OMV Petrom, gimnastele au primit apoi învoire pentru a petrece sărbătorile de iarnă acasă, alături de părinţi.„De obicei merg acasă o dată sau de două ori pe an, dar de Crăciun tot timpul suntem acasă. Am tot ce îmi doresc, dar sănătatea şi puterea de muncă sunt cele mai importante”, a declarat Maria Ceplinschi.„Îmi doresc să fiu sănătoasă, atât eu, cât şi familia mea. Când merg la părinţi, îmi fac toate plăcerile culinare, dar cu grijă”, a completat Andreea Preda.2022 va fi un an extrem de greu pentru gimnastele senioare din lotul naţional. Ele vor începe lupta pentru calificarea la Jocurile Olimpice de la Paris din 2024.„Dorim, în primul rând, să ne calificăm, iar calificarea va începe deja de la anul, de la Campionatele Europene, unde trebuie să ne clasăm în primele 13 echipe, pentru a putea merge mai departe la Campionatele Mondiale“, a declarat, pentru site-ul oficial al Federaţiei Române de Gimnastică, Lucian Sandu.Pentru antrenorul coordonator al CNOPJ Deva, capitala Franţei are o semnificaţie aparte.„Primul meu Campionat European în 2000 a fost la Paris. Poate Jocurile Olimpice de la Paris din 2024 vor avea acelaşi succes pentru noi ca Europenele din 2000. La Paris, ne dorim să revenim măcar acolo unde a fost gimnastica românească“, a adăugat Lucian Sandu.În 2000, la Campionatele Europene de la Paris, gimnastele din echipa României au câştigat nu mai puţin de 12 medalii - şase de aur, cinci de argint şi una de bronz, atât în întrecerea senioarelor, cât şi la junioare.XXXFederaţia Română de Gimnastică (FRG) a lansat o campanie de donaţii pentru viitorul gimnasticii româneşti - donatii.frgimnastica.com.„Pentru atingerea înaltei performanţe, nevoia de susţinere incluzând schimbul de experienţă în perioadele de pregătire şi verificare conduc la dublarea nevoii de finanţare. Împreună să punem din nou România pe harta gimnasticii mondiale!”, au transmis reprezentanţii FRG.Foto: Facebook / Federaţia Română de Gimnastică