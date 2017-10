Campionatul Național de junioare III

Gimnastele Farului, nelipsite de pe podium

Speranțe pentru gimnastica din Constanța, după ce sportivele de la malul mării au cucerit șase medalii la Campionatul Național de junioare III, competiție desfășurată, timp de trei zile, la Buzău.Astfel, la nivel I, în concursul pe echipe, CS Farul a câștigat medaliile de bronz, componența fiind următoarea: Alexandra Tănase, Corina Petre, Luiza Popa și Ana Maria Țuțuianu.Tot la nivelul I, dar în întrecerea individuală, Luiza Popa și-a adjudecat aurul la sol și bronzul la paralele, iar Corina Petre, argintul la bârnă.Colectivul de antrenori care se ocupă de pregătirea acestor mici gimnaste este alcătuit din Camelia Voinea, Florin Uzum și Olimpia Fleșaru.De asemenea, Delia Constantinescu, pregătită de antrenorii Clemența Garabet, Carmen Traicu și instructorul sportiv Alina Drăgan, s-a clasat pe locul trei în finala la sărituri.Trecând la nivelul II, trebuie să trebuie remarcată performanța echipei Farului, care, în componența Miruna Georgescu, Maria Ilie (antrenori, C. Voinea, F. Uzum și O. Fleșaru), Silvia Sfiringu și Ioana Stănciulescu (antrenori, C. Garabet, C. Traicu, A. Drăgan), a cucerit medaliile de aur.