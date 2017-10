Gimnastele de la CSS 1 se luptă pentru un loc în lotul olimpic

Astăzi, în Sala „Nadia Comăneci” de la Onești, începe Campionatul Național al echipelor reprezentative de cluburi și Campionatul Național individual al maeștrilor, competiții la startul cărora se află aproape o sută de gimnaști și gimnaste. Evenimentul are și caracter de selecție pentru loturile olimpice și naționale.La întreceri, este prezentă și echipa CSS 1 Constanța, în următoarea formulă: Mălina Milea, Iulia Milea, Maria Holbură, Laura Tofan, Ioana Coman, Aida Budac (antrenori, Mirela Szemerjai, Sorin Bechir; coregraf, Daniela Sofronie).„Participăm cu sportive născute în 1999, 2000, care se numesc «maestre speranțe», pentru că sunt mai mici ca vârstă decât celelalte concurente”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, prof. Mirela Szemerjai.Constănțencele se vor confrunta cu sportive de top din gimnastica românească, printre acestea numărându-se și Diana Chelaru, membră a lotului olimpic. Categoria la care vor participa micile gimnaste va fi una mai grea, în competiție regăsindu-se sportive mai în vârstă chiar și cu patru ani decât reprezentantele de la malul mării.„Nu putem să ne luptăm de la egal la egal cu gimnastele născute în ’97, ’98, care sunt mai mari și care sunt deja la lot de 2-3 ani. Este de apreciat că noi, CSS 1, am făcut singuri o echipă cu sportivele clubului. În țară, majoritatea s-au grupat pe asociații. De exemplu, Focșani și cu Bacău au format o echipă. Noi am venit cu copiii noștri și este de apreciat că avem cei mai mulți sportivi. Fetele noastre nu vor participa la categoria lor. Va fi o competiție de un nivel superior, participăm cu cei mari care au alte condiții de antrenament și care au o pregătire foarte bună. Practic, la acest concurs sunt cele mai bune gimnaste din țară, este crema gimnasticii românești”, ne-a mai spus prof. Mirela Szemerjai.După acest campionat, se va trage linie și se va deschide un nou ciclu olimpic, iar gimnastele de la CSS 1 Constanța speră să obțină un loc în loturile ce se vor forma.„Cerințele sunt destul de grele, vom încerca să ne comportăm onorabil. Noi ne-am făcut treaba la campionatul de junioare II din octombrie. Acolo este vârsta noastră de participare, unde am obținut șapte medalii. Speranța mea este să fie selecționate, acesta este scopul meu”, a explicat prof. Mirela Szemerjai.