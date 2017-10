Gimnastele constănţene au impresionat la Naţionalele CSS-urilor

Gimnastele constănțene au impresionat la Naționalele CSS-urilor

Gimnastele de la CSS 1 Constanța au impresionat audiența și concurența la Campionatul Național al CSS-urilor (junioare l, ll și lll), desfășurat, zilele trecute, la Buzău. Micile sportive au adunat nu mai puțin de 32 de medalii - 10 de aur, 10 de argint și 12 de bronz.În concursul junioarelor lll (9-10 ani), rezultatele au fost: nivelul l - locul doi pe echipe (Delia Ivanciu, Bianca Voicu, Maria Broască, Alexandra Florea); Delia Ivanciu - locul doi la individual compus și bârnă și locul trei la sol; Veronica Stan - locul doi la paralele; Maria Broască - locul întâi la sol, locul trei la bârnă și sărituri; nivelul 2 - locul doi pe echipe (Ionela Vasile, Denisa Cioc, Ana Lala, Alexandru Panait); Ionela Vasile - locul trei la bârnă; Denisa Cioc - locul trei la sol; Alexandra Panait - locul trei la sărituri.Fetele sunt pregătite de Cătălin Meran, Mirela Szemerjai, Daniela Sofronie, Sorin Bechir și Mădălina Hârbu, coregraf Mihaela Lintzmaier.Iată și rezultatele secțiunii junioare ll (11-12 ani, antrenori Petruța Marcu și Cătălin Meran): nivel 3 - locul doi pe echipe (Amalia Petre, Evelina Oprea, Andreea Preda); Amalia Petre - locul trei la individual compus; Andreea Preda - locul trei la sărituri, Amalia Petre - locul întâi la bârnă, locul trei la paralele și sol; nivel 4 (profesori Sorin Bechir și Mădălina Hârbu) - locul întâi pe echipe (Alexan-dra Patriche, Gabriela Toader, Ana-Maria Avram); la individual com-pus - Alexandra Patriche - locul întâi, Gabriela Toader - locul doi, Ana-Maria Avram - locul 4; pe aparate - Alexandra Patriche - locul întâi la sărituri și paralele, locul trei la bârnă; Gabriela Toader - locul întâi la bârnă și la sol, locul trei la sărituri; Ana-Maria Avram - locul doi la paralele și sol.Antrenorii Sorin Bechir și Mădălina Hârbu au avut o sportivă în competiția junioarelor l (13-14 ani), pe Bianca-Andreea Matei, cea care a obținut patru medalii: aur la individual compus (48.300), paralele (10.200) și sol (13.300), argint la bârnă (12.300).„Concurența a fost mult mai numeroasă ca de obicei, deoarece au luat parte și sportivele din campania «Țară, țară, vrem campioane». Și noi, la club, am făcut o selecție înaintea plecării la Buzău, pentru a înscrie în concurs cele mai în formă sportive. Am văzut foarte multe fete bune și din țară, și mă bucură faptul că gimnastele noastre au ținut pasul fără probleme cu acestea. Per ansamblu, suntem mulțumiți de cum au decurs lucrurile, însă nu avem timp de sărbătorit. Le-am dat o singură zi de pauză, apoi înapoi în pre-gătire. Urmează Cupa Andreea Răducan la junioare lll, competiție în pregătirea Naționalelor din luna mai”, a declarat antrenorul Sorin Bechir.