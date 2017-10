Sub comanda antrenorilor Octavian Belu și Mariana Bitang

Gimnastele au început pregătirea pentru turneul de calificare la Jocurile Olimpice

Lotul feminin de gim-nastică al României și-a reluat antrenamentele sub conducerea antrenorilor Octavian Belu și Mariana Bitang, principalul obiectiv fiind obținerea calificării la Jocurile Olimpice de la Rio.Turneul de calificare va avea loc în luna aprilie, urmând ca, în luna iunie, să se desfășoare Campionatele Europene de la Berna.Antrenorii Belu și Bitang au revenit în staff-ul tehnic al lotului după ce tricolorele au ratat calificarea directă la Rio, când s-au clasat doar pe locul 13 la Campionatele Mondiale. După acest eșec, Alin Petrache, președintele Comitetului Olimpic și Sportiv Român a trimis o scrisoare publică președintelui FRG, Adrian Stoica, în care insista ca antrenorii Bitang și Belu să se ocupe de pregătirea lotului feminin.De asemenea, Petrache susține că cei doi ar trebui să continue activitatea la lot, chiar și după turneul preolimpic.„Nu consider că este o revenire, este de fapt o asumare a rezultatelor din ultima vreme. În toată această perioadă, când nu s-au implicat în pregătire, cei doi au fost antrenori coordonatori. Din cauza rezultatelor, au decis să coboare, din nou, pe saltea, fapt pe care îl salut și pentru care am militat și în discuțiile cu președintele Federației Române de Gimnastică. Am făcut toate de-mersurile pe lângă președintele FRG astfel încât mandatul celor doi antrenori să nu se întrerupă după turneul preolimpic, așa cum se preconizează. Această generație de sportive, preluată de dânșii din 2010, are nevoie de antrenorii Belu și Bitang. Sunt convins că președintele FRG va rezolva și această problemă și că vom obține cele mai bune rezultate la JO de la Rio. Susținem în continuare activitatea echipei olimpice de gimnastică”, a declarat Alin Petrache.