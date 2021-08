Gimnaste şi antrenori constănţeni, cantonament în Finlanda. „Exerciţiile au dat rezultate”

Două gimnaste, doi antrenori şi doi lectori din România, printre care şi constănţeanul Nicolae Forminte, antrenor emerit, au participat, timp de zece zile, la cantonamentul organizat la Centrul Olimpic de pregătire de la Kuortane (Finlanda).Cantonamentul organizat de European Gymnastics, împreună cu Federaţia Finlandeză de Gimnastică, a reprezentat pentru cei prezenţi un prilej excelent de a împărtăşi din experienţa proprie (lectorii) sau de a învăţa lucruri noi (sportivele şi antrenorii).România a fost reprezentată de gimnastele Miruna Valentina Botez, de la CSS 1 Constanţa, şi Adelina Ionescu, însoţite de antrenorii Cătălin Meran (din Constanţa) şi Dan Potra, precum şi de Liliana Cozma şi Nicolae Forminte, în calitate de lectori.„A fost foarte bine, în sală am corectat elemente, iar eu am încercat să fiu foarte atentă, ca să înţeleg bine. Pe lângă antrenamente, am făcut multe activităţi distractive. Mi-am făcut prietene din diferite ţări”, a declarat, pentru site-ul oficial al Federaţiei Române de Gimnastică, Miruna Valentina Botez.Gimnastele, dar şi antrenorii lor pentru care sunt organizate cursuri teoretice au beneficiat de experienţa unor lectori recunoscuţi pe plan mondial: Adriana Pop (coregrafie), Zoltan Jordanov (sărituri), Ricard Cmjac (paralele), Liliana Cozma (bârnă), Nicolae Forminte (sol şi acrobatică), Nicky Ruddock (acrobatică şi pregătire fizică) şi Donatella Sachi (codul de punctaj).„Cantonamentul a fost unul benefic atât pentru sportive, cât şi pentru antrenori. Exerciţiile metodice prezentate au dat rezultate, îmbunătăţind execuţia gimnastelor.Sala a fost foarte bine dotată, inclusiv cu plase elastice, ceea ce noi, în ţară, la cluburi, nu avem. Sunt plase care uşurează şi în acelaşi timp dezvoltă orientarea spaţio-temporală şi corectitudinea execuţiei elementelor la toate aparatele. Programul a fost bine structurat, un antrenament de pregătire tehnică şi fizică, iar cel de-al doilea de pregătire coregrafică.Atât noi, antrenorii, cât şi sportivele am avut în fiecare zi şi activităţi extra, cum ar fi plimbări cu barca, placa de surf, înot, bowling, jocuri de atenţie şi îndemânare, vizită la gradina zoologică.Gimnastele noastre au comunicat cu sportive din alte ţări, participând împreună la toate activităţile, iar în timpul liber jucându-se împreună”, a declarat Cătălin Meran, antrenor coordonator CNOPJ Constanţa.XXXDouă antrenoare din România au participat, timp de o săptămână, în Bulgaria, la un Training Camp de gimnastică acrobatică.La Kamchia, European Gymnastics şi Federaţia Bulgară de Gimnastică au organizat sesiuni de antrenamente şi cursuri teoretice la care au participat sportivi şi tehnicieni din Bulgaria, Ucraina, Germania, Cehia, Estonia, Grecia, Franţa şi România. Cei prezenţi au fost împărţiţi în opt grupuri: şase formate din antrenori şi sportivi, iar celelalte două doar din antrenori. Cursurile au fost ţinute de experţi din Bulgaria, Rusia, Ucraina, Belgia, Franţa şi Marea Britanie, ţări cu tradiţie şi rezultate pe plan mondial.În perspectivă, Federaţia Română de Gimnastică doreşte să pună bazele acestei discipline şi în România, susţinând cluburile pentru înfiinţarea unor noi secții.Foto: Federaţia Română de Gimnastică / frgimnastica.com