Gimnastă de la CS Farul: „Mă retrag ! Din gimnastică nu pot să-mi fac o casă”

Sportiva legitimată la CS Farul Constanța, Andreea Bogati, care a câștigat trei medalii de aur și una de bronz la Campionatele Europene de gimnastică aerobică de la Ancona, a declarat, astăzi, pentru Agerpres, la întoarcerea din Italia, că se gândește la retragere pentru că, din această disciplină sportivă, nu își poate face o casă.„Am câștigat cele mai multe medalii dintre toți sportivii prezenți la Campionatele Europene. Mă simt fericită și împlinită, chiar dacă sunt obosită. Rezultatul este aproape cel pe care mi-l doream. La cuplu se putea și mai bine, dar mă bucur și pentru bronz. Ne antrenăm un an de zile pentru un concurs, iar după ce câștigăm medaliile nu știm dacă ne luăm premierea sau nu. Cam așa stă treaba în gimnastica aerobică din România. Ar trebui să se investească mai mult pentru că gimnastica a rămas în România un sport de bază. Eu am 26 de ani și mă gândesc deja să îmi fac și eu o casă, dar cu banii din gimnastica aerobică nu am cum. Așa că trebuie să muncesc, iar acum mă gândesc să îmi fac retragerea din sportul de performanță”, spus sportiva pe Aeroportul Henri Coandă.Andreea Bogati a câștigat trei medalii de aur, la echipe, trio și grup, și un bronz la perechi mixte.