Gimnasta Cătălina Ponor s-a retras din activitate, în Mexic

Gimnasta Cătălina Ponor a concurat, aseară, în ultimul său concurs din carieră, în Mexic, la Abierto Mexicano de Gimnasia. Constănțeanca a reușit să cucerească medaliile de aur la bârnă și sol, și a terminat pe locul doi la individiual compus.Multipla campioană olimpică a ținut să anunțe retragerea și pe rețelele de socialiazare mulțumind tuturor celor care i-au fost alături în cei 26 de ani de carieră.„Și așa am încheiat o carieră de 26 de ani. Mulțumesc domnul Lucian Sandu pentru faptul că ați fost lângă mine timp de 15 ani și ați rămas până la final fără să mă dezamăgiți. Mulțumesc tuturor celor care ați stat alături de mine și pentru toată încurajarea și suportul acordat! Mulțumesc Mexic pentru toată iubirea pe care am primit-o azi la concurs. Mâine urmează Gala și partea cea mai frumoasă în care toți ne distrăm și lumea ne poate vedea și altfel decât în competiții! Vă mulțumesc și vă iubesc!!!”, a scris Cătălina Ponor pe Facebook.Cătălina Ponor se poate mândri că are în palmares cinci medalii olimpice (trei de aur, una de argint și una de bronz), cinci medalii mondiale (trei de argint și două de bronz) și 13 europene (opt de aur, două de aur și trei de bronz), fiind singura gimnastă română care a participat la trei ediții ale Jocurilor Olimpice.