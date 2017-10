Gimnasta Catalina Ponor, noul ambasador al litoralului românesc

Sfârșitul lunii august a fost marcat “în viteză” pe litoral. Etapa cu numărul patru din Campionatul Național de Drift s-a desfășurat, weekendul acesta, sub brandul Mamaia Style și a fost, fără îndoială, în stilul caracteristic stațiunii Mamaia.Parcarea Maritimo Shopping Center a găzduit, weekendul acesta, 27 si 28 august, cea mai tare etapa de drift, un spectacol cu adrenalină și mii de cai putere, în premieră pe litoralul romanesc.Cei 51 de piloți, români și bulgari, au reușit să adune mii de spectatori, care au avut și posibilitatea de a ocupa locul din dreapta într-o cursă specială de taxi drift, trăind aceeași emoție în calitate de copiloți.O atracție importantă a etapei a fost prezența celei mai tinere femeie-pilot de drift din Europa, bulgăroaica Kristalina Stefanova, în vârstă de 15 ani, care la finalul etapei, a reușit să ocupe primul loc la secțiunea Debutanți, într-o competiție alături de alți 20 de piloți.Ziua de sâmbătă a reprezentat antrenamentul piloților și acomodarea acestora cu traseul competiției. Peste 15000 de cai putere au făcut fum și au scârțâit motoare în cele 10 ore de pregătire și curse speciale din public.Printre susținătorii care au ajuns la eveniment, ne-am bucurat de prezența lui Mihai Leu, fost campion național la raliuri, designerul Adina Buzatu, fostul vicecampion la World Rally Show, Dominique Savignoni, care au acceptat invitația de a împărtăși cu fanii lor emoția de a fi copiloți ai mașinilor cu peste 600 de cai putere.Duminică, motoarele au fost turate la maximum, derapaje la viteze incredibile, cauciucuri încinse, în competiția oficială în care piloții au arătat tot ce este mai bun și deosebit sub capota mașinilor.Chiar dacă la ambele secțiuni, debutanți și pro, primul loc a fost ocupat de bulgari, cu siguranță am avut un spectacol în care toți au fost mai mult decât pregătiți și ceea ce a văzut publicul, a fost suficient încat să îi considere pe toți demni de primul loc.Festivitatea de premiere a fost susținută și de gimnasta Cătălina Ponor, pentru care a fost pregătită o surpriză, din partea Asociației Litoral - Delta Dunării, care astfel, a desemnat și numit un nou ambasador al litoralului romanesc, dar și din partea piloților, care i-au urat “bun venit” cu o paradă de nici mai mult, nici mai puțin de 7 mașini în tandem.„S-a complotat cu mama mea, care m-a convins să mergem la o cafea la mall, nu îmi imaginam sub nici o formă că mi se pregătește o asemenea surpriza și am fost fericită și mândră să primesc titlul de Ambasador al Litoralului Romanesc 2016, chiar la mine acasă. Îi felicit pe participanți, apreciez tot ceea ce se întâmplă în acest sport și recunosc, am avut emoții ca și copilot, deși viteză și precizia există și în gimnastică, de data aceasta mi-a fost greu, pentru ca nu eram eu cea care controla acești factori. Mulțumesc tuturor pentru primirea făcută și mulțumesc Asociației Litoral - Delta Dunarii pentru invitație”, a declarat Cătălina Ponor.