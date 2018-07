Gigi Becali spune că a scăpat de Alibec. Unde va juca atacantul

Gigi Becali a anunțat că Denis Alibec de la FCSB va fi coleg cu Constantin Budescu la Al Shabab, echipă antrenată de Marius Șumudică. Atacantul va fi transferat în schimbul sumei de 1,7 milioane de euro. Becali a mai spus că și mijlocașul William de Amorim va evolua la o echipă din zona țărilor arabe.







„L-am dat și pe Alibec la tata Șumudică, pe 1.700. Atâta am vrut pe el, cât am dat atât am vrut. Și pe Amorim l-am dat. L-am dat cu 150.000, tot în zona aia, tot tata Șumudică a aranjat. O să-l aduc pe Omrani. M-a sunat impresarul lui aseară. El n-a plecat cu CFR, mi-a spus, consideră că nu se duce să lucreze pe o semnătură falsă. Miercuri, sper să dea verdictul și o să-l luăm pe Omrani. Nemec rămâne o variantă. Cazul lui Omrani se amână (n.r. - la FRF) că e o prietenie la mijloc, mai multe nu vreau să spun”, a declarat Becali, la Pro X.



În vârstă de 27 de ani, Denis Alibec a venit la FCSB în ianuarie 2017, de la Astra Giurgiu. El a mai jucat la Farul Constanța, Inter Milano, Mechelen, FC Viitorul și Bologna.



Clubul saudit Al Shabab a anunțat, vineri, transferul mijlocașului Constantin Budescu de la FCSB. El a semnat un contract pe trei ani cu gruparea la care antrenor principal este Marius Șumudică.



Budescu era al doilea jucător de la FCSB transferat în această pauză competițională la Al Shabab, după fundașul Valerică Găman.



În urmă cu două săptămâni, antrenorul Marius Șumudică a semnat un contract pe doi ani cu gruparea Al Shabab, din Arabia Saudită. Al Shabab a ocupat locul 10 din 14 formații, sezonul trecut, în care a fost pregătită din martie de Khalid Al Koroni.