Gigi Becali şi Victor Piţurcă, trimişi în judecată în dosarul „Valiza“

Gigi Becali și Victor Pițurcă, trimiși în judecată în dosarul „Valiza“

Ştire online publicată Vineri, 19 Decembrie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

Finanțatorul FC Steaua, Gigi Becali, a fost deferit justiției, ieri, de procurorii anticorupție, în dosarul „Valiza”, alături de alte cinci persoane, între care și selecționerul echipei naționale de fotbal, Victor Pițurcă. Becali este acuzat de două infracțiuni de dare de mită și de fals în înscrisuri sub semnătură privată. Alături de el, au mai fost trimiși în judecată Teia Sponte, Alina Florentina Ciul, Victor Pițurcă, Radu Gheorghe Marino și Raul Volcinschi. Victor Pițurcă este acuzat de favorizarea infractorului, vicepreședintele consiliului de administrație al clubului Steaua, Teia Sponte - de complicitate la dare de mită, iar Alina Ciul, unul din avocații lui Becali - de favorizarea infractorului și fals în înscrisuri sub semnătură privată. Lui Radu Marino, procurorii anticorupție îi impută două fapte de fals în înscrisuri sub semnătură privată, el fiind acuzat totodată și de favorizarea infractorului. Tot pentru favorizarea infractorului va fi judecat și Raul Volcinschi.