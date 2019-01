Gigi Becali a redevenit PATRON în acte la FCSB. A preluat 99,9 la sută din ACŢIUNI

Gigi Becali a redevenit PATRON în acte la FCSB. A preluat 99,9 la sută din ACȚIUNI

Gigi Becali a preluat acțiunile de la mai mulți membri ai familiei sale."16 ani au trecut ca vântul. Acum o iau de la început, deja ieri am preluat toate acțiunile, și de la cumnat și de la soră și de la nepoți. De trei zile am făcut asta. Dacă cumva este să răspundă cineva, trebuie să răspund numai eu. 99,9 la sută am luat toate acțiunile și toți banii, totul pe numele meu”, a declarat Gigi Becali.Latifundiarul a dezvăluit că Victor Pițurcă i-a cedat o parte din acțiuni la vremea preluării clubului Steaua în baza sumei de 6 milioane de euro pe care i-o datora: "Prima dată, eu, Victor Pițurcă, Viorerl Păunescu, să salvăm clubul, că avea datorii. Am dat bani… S-a ajuns să devin proprietar, acționar. După care am dat prea mulți bani, vreo 9,1 milioane. Normal, Pițurcă trebuia să-mi dea șase milioane. El a fost corect, a zis să-ți dau acțiunile. El a fost corect atunci. Am ajuns aici. Trec cu vederea răutățile de atunci", citează realitatea.net