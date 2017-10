GIGI BECALI a fost ELIBERAT. Ce măsuri de securitate a ordonat patronul Stelei

Ştire online publicată Duminică, 28 Decembrie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Patronul Stelei, George Becali, a fost eliberat pentru 5 zile de la Penitenciarul de la Poarta Alba, urmand sa petreaca Anul Nou in familie.Dupa ce de Craciun, Becali a luat masa la academia de fotbal a lui Gica Hagi, seful Stelei a fost eliberat sambata pentru o perioada de 5 zile, dupa cum scrie Sport.ro.Becali a ordonat masuri de securitate speciale in jurul casei din Pipera. In primul rand, nimeni nu are voie sa intre cu telefonul mobil in casa, aparatele urmand sa fie lasate la poarta, pentru ca Becali sa nu poata fi fotografiat sau filmat.In plus, portile de acces au fost acoperite cu plexiglas, pentru ca nimeni sa nu poata vedea ce se intampla in curtea vilei patronului stelist, mai anunta sursa citata.Becali nu s-a dus duminica dimineata la biserica, pentru a participa la slujba, doar mama sa facand acest lucru, iar Ionut Lutu, soferul sau, foloseste intrarea din spate.