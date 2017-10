Gigi Becali a fost achitat în dosarul "Valiza"

17 Aprilie 2012

Înalta Curte de Casație și Justiție a decis să îl achite pe finanțatorul echipei Steaua, europarlamentarul Gigi Becali, în "Cazul Valiza". Gigi Becali a fost acuzat de dare de mită și de alte trei fapte de fals în înscrisuri sub semnătură privată.Gigi Becali a fost trimis în judecată, în decembrie 2008, în dosarul "Valiza", de către procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA), fiind acuzat de dare de mită și fals în înscrisuri sub semnătură privată. Alături de el au mai fost trimiși în judecată Teia Sponte, Alina Florentina Ciul, Victor Pițurcă, Radu Gheorghe Marino și Raul Volcinschi.Victor Pițurcă este acuzat de favorizarea infractorului, vicepreședintele Consiliului de Administrație al clubului Steaua, Teia Sponte, este acuzat de complicitate la dare de mită, iar Alina Ciul, unul dintre avocații lui Becali, și Radu Marino sunt acuzați de favorizarea infractorului și fals în înscrisuri sub semnătură privată. Tot pentru favorizarea infractorului a fost judecat și Raul Volcinschi.Gigi Becali a fost condamnat însă la trei ani de închisoare cu suspendare pentru alte capete de acuzare.Alături de Gigi Becali au fost achitați, în Cazul Valiza, și ceilalți inculpați, care au fost însă condamnați la pedepse cu închisoarea, cu suspendare, pentru alte capete de acuzare.