„Gică Popescu“ - Steaua, în sferturile de finală ale „Cupei Hagi“

În urma meciurilor de ieri, din etapa a treia (ultima) a fazei grupelor, s-au stabilit partidele din sferturile de finală ale „Cupei Hagi”. Partidele se vor disputa sâmbătă, pe terenul „Voința”, după programul: ora 9,30: ACU Arad - AS Team București, LPS Banatul Timișoara - Cautis Steaua Sudului București; ora 11: Luceafărul Brăila - Kinder Sângeorgiu de Mureș, Școala de Fotbal “Gică Popescu” - Steaua. Ieri, rezultatele au fost: Galați - Iași 1-2, Cautis - Arad 0-1, Brăila - Pitești 3-3, Steaua - FC Brașov 4-2 (părinții copiilor de la Pitești acuzând echipa de sub Tâmpa că a pierdut ca să nu se califice argeșenii), Bistrița - Kinder 0-4, „Gică Popescu” - Petrolul 3-0, Bacău - AS Team 1-4 și Timișoara - Bihor 1-1. Astăzi e zi de pauză la „Cupa Hagi”.