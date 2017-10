Gică Hagi, primele reacţii după ce Viitorul CONSTANŢA a învins echipa Dinamo Bucureşti

Gică Hagi, primele reacții după ce Viitorul CONSTANȚA a învins echipa Dinamo București

Ştire online publicată Sâmbătă, 25 Mai 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Formația Dinamo București a fost învinsă, scor 3-2 (1-1), vineri, pe teren propriu, de echipa Viitorul Constanța, rezultat în urma căruia constănțenii și-au asigurat matematic rămânerea în primul eșalon. Gheorghe Hagi este foarte bucuros după ce echipa sa, Viitorul Constanța a învins cu 3-2 în Ștefan cel Mare:”Sunt foarte fericit, nici voce nu mai am, numai eu știu cum au trecut minutele. Am avut emoții, cum am avut și în Ghencea la 4-2. Am reușit două victorii incredibile în ultimele etape și de aici cred că va incepe vom evolutia noastră. Steaua și Dinamo sunt două echipe mari, pe care le respectăm, tocmai din această cauză aceste succese sunt incredibile pentru noi. De aici plecăm să vedem dacă putem să construim o echipă cu adevărat puternică”, a declarat Hagi la Digi Sport.