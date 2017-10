Gică Hagi, mândru de roadele muncii sale

Ştire online publicată Vineri, 27 Ianuarie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Gică Hagi este mulțumit de forma echipei sale și de profesionalismul oamenilor pe care-i are în jurul său la club de fotbal. „Regele” a organizat miercuri o conferință de presă în cantonamentul echipei de la Antalya, în care a vorbit despre amicalul câștigat de Viitorul în fața maghiarilor de la Ferencvaros Budapesta și despre valoarea puștilor pe care-i are la academie.„Muncim mult în această pe-rioadă, avem câte două antrenamente zilnice, iar în joc s-a putut observa oboseala. Am întâlnit cea mai titrată echipă a fotbalului maghiar și este o victorie frumoasă pentru noi. Lucrurile merg bine, iar cu constanță și randament bun din partea jucătorilor vom reuși promovarea în Liga I în această vară. Avem o echipă tânără, iar jucătorii trebuie să înțeleagă că tot ceea ce fac, fac pentru ei. Au nevoie de liniște și mediu bun ca să crească. Cu toții au talent, însă pentru a răzbi în fotbalul mare contează foarte mult ambiția lor”, a declarat Gheorghe Hagi.Cristian PAHOMIE