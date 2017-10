Gică Hagi e supărat! Ce scrisoare i-a transmis "generalului" Anghel Iordănescu

De curând, naționala de fotbal U17 a României a participat la Turul de Elită, unde a ratat calificarea la Campionatul European, după ce a înregistrat trei înfrângeri consecutive cu Anglia, Norvegia și Slovenia.În timpul cantonamentului din Olanda, desfășurat înaintea Turului de Elită, se pare că au existat câteva divergențe între trei jucători, Carlo Casap, Florin Coman și Ianis Hagi, de la Academia Hagi, și reprezentantul federației, Zoltan Kovacs. În urma neînțelegerilor, Gheor-ghe Hagi a adresat o scrisoare deschisă către președintele Comisiei Tehnice a FRF, Anghel Iordănescu, în calitate de „fost component, căpitan, lider al generației pe care ați condus-o spre cele mai bune rezultate din istoria fotbalului românesc și nu în ultimul rând ca părinte al jucătorului echipei naționale U17, Ianis Hagi”.Redăm în continuare o parte din scrisoarea semnată de către Gheorghe Hagi: „Domnul Ko-vacs le-a transmis jucătorilor că, indiferent că se antrenează cu echipa de seniori a unui club de Liga 1 (FC Viitorul) sau că au jucat în Liga 1 (fiind vizat direct Ianis Hagi), «You are nothing, You are zero» (Ești un nimic, ești un zero).Toate aceste afirmații au fost făcute în prezența celorlalți membri ai lotului și ai staff-ului tehnic, în condițiile în care Ianis Hagi este căpitanul de echipă al naționalei U17, ales prin vot de către jucători, iar ceilalți doi jucători, Coman și Casap, sunt doi dintre liderii acestei generații. Este inadmisibil ca domnul Kovacs, reprezentantul FRF, coordonator al tuturor loturilor naționale de juniori, să aibă asemenea comportament față de jucători, jignind și umilind trei copii, componenți de bază ai naționalei U17. Îi transmit public domnului Kovacs că nu merită funcția atât de importantă pe care o deține în cadrul FRF, iar rezultatele loturilor naționale de juniori din ultima perioadă demon-strează acest lucru. Personal, cred că afirmațiile domnului Kovacs demonstrează ca nu este un bun pedagog, iar astfel de jigniri adresate jucătorilor naționalei U17 au contribuit major la demoralizarea acestora și la rezultatele negative obținute la turneul de elită din Anglia”.