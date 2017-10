„Gică Fentă” se îndreaptă spre operaţie

„Gică Fentă” se îndreaptă spre operație

După toate probabilitățile, tânărul atacant farist Daniel Florea („Gică Fentă“), de 20 de ani, va fi operat din nou, de hernie inghinală, de data aceasta. „Parcă toate s-au adunat la mine. Am avut dureri în zona abdomenului încă din Austria. În Germania, s-au acutizat, iar la un antrenament nu am mai putut nici să mă mișc. De atunci, am avut repaus total. Voi mai face un control medical, amănunțit, dar se pare că mă îndrept spre operație. Dacă va fi așa, sper să pot reveni din nou pe teren pe finalul turului“, a declarat Daniel, pentru „Cuget Liber”.