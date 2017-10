Gică Butoiu umblă la formula de start a Farului

Indisponibilitățile cu care se confruntă pentru meciul de la Galați îi lasă tehnicianului „marinarilor“ puține soluții pentru alcătuirea primului „11“. Gică Butoiu, antrenorul principal al Farului, caută formula de echipă pentru meciul din deplasare cu Dunărea Galați, de sâmbătă, când nu îi poate folosi pe Șt. Ciobanu, L. Ștefan (suspendați), Vajou (accidentat), iar Pașcovici și Abuzătoaie acuză și ei probleme medicale. La jocul „în familie” de ieri, de pe terenul mare, Butoiu a încercat formația posibililor titulari într-un sistem 5-4-1, cu: Zdrâncă - Nițescu, Patriche, I. Barbu, Buzea, Sascău - Husein, Păduraru, G. Munteanu, I. Lupu - Dutciuc. La pauză, au fost operate două schimbări, Stăncioiu înlocuindu-l pe Păduraru, iar Borza pe Dutciuc. Noutatea ar fi apariția în apărare, ca stoper dreapta, a lui George Patriche, care ar debuta astfel la Farul. Butoiu se gândește să contracareze lipsa din defensivă a experimentaților Liviu Ștefan și Vajou cu un modul cu trei fundași centrali, Patriche și Buzea (retras de la mijlocul terenului) urmând a-l încadra pe Barbu. În atac, lucrurile sunt simple. Butoiu are de ales între Dutciuc și Borza, jucătorul care să-l înlocuiască pe Ciobanu. La jocul de ieri, „Ciobi” a fost folosit stoper în a doua formație, iar la final a glumit cu tehnicienii Farului: „Când mai aveți nevoie de cineva în apărare, puteți să vă bazați pe mine”. Revenit după o absență destul de lungă, mijlocașul Alin Abuzătoaie a jucat ieri în formația a doua, a făcut o primă repriză bună, dar după pauză nu a mai evoluat, simțind iar dureri la picior. Cosmin Pașcovici a rămas tot meciul pe margine, acuzând o contractură musculară. E foame mare la Galați Portarul Farului, Dan Zdrâncă, se așteaptă la un meci greu, sâmbătă, dar crede că „marinarii” vor obține un scor pozitiv. „Dunărea nu are nicio victorie în retur, așa că e în foame mare de puncte. Noi suntem însă pregătiți, știm ce avem de făcut și mai mult ca sigur că vom face față. Vom avea o partidă grea, ca toate celelalte, de altfel. Și în confruntarea cu Juventus, echipă din subsolul clasamentului, ne-am chinuit o bună bucată din meci, dar, cu o atitudine bună, am câștigat finalmente. La Galați, ca și la Otopeni, avem iar absențe importante, însă, în retur, ne vom lovi mereu de asemenea probleme, cauzate de accidentări și suspendări. Cei care vor avea șansa să joace trebuie să-i suplinească cu brio pe cei absenți”, a spus Zdrâncă.