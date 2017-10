Gică Butoiu schimbă sistemul de joc al Farului

Noul antrenor al „marinarilor” va reveni la modulul 4-4-2, la care fostul tehnician, Ștefan Stoica, renunțase, considerându-l nepotrivit pentru jucătorii pe care-i are echipa constănțeană în acest moment. Stoica a folosit preponderent (în ultimele trei dintre cele cinci meciuri din retur) sistemul 4-2-3-1, fiind de părere că, întrucât are mulți mijlocași ofensivi, Farul nu poate juca 4-4-2. Rezultatele și evoluția echipei nu i-au dat însă dreptate. Butoiu va reveni la așezarea clasică, pe care a folosit-o, de altfel, și în cele trei meciuri din tur în care a fost interimar. „Începând cu meciul contra Sportului Studențesc, Farul va juca 4-4-2, ofensiv, cu doi atacanți, nu cu un atacant și un mijlocaș avansat în spatele său. Să vedem însă ce jucători voi alege, pentru că avem ceva probleme de lot”, a declarat Butoiu, care a mai arătat că, în mandatul său, juniorii nigerieni Mansur și Henry vor primi mai multe șanse. Ninu e suspendat contra Sportului Farul nu stă strălucit la capitolul efectiv nici la meciul din deplasare cu Sportul Studențesc, de duminică. Gaston, Ben Teekloh (nerefăcuți) și Ninu (suspendat) nu vor juca sigur, iar lui Chico i-au reapărut ieri durerile de spate. Vor reveni în schimb Matei, Larie (după suspendările din etapa trecută), Andrade (refăcut) și, aproape sigur, Mățel va fi apt. „Chico a revenit de ieri (n.n. - marți) la alergare, se antrenează și nu a avut probleme. Însă, ținând cont că nu e pus la punct din punct de vedere fizic, ar putea prinde doar banca de rezerve, pentru a intra, eventual, puțin pe final”, a declarat doctorul Farului, Cristian Dobre, înaintea primului antrenament de ieri. În timpul ședinței însă, portughezul a avut dureri de spate și s-a oprit, iar după-amiază a lucrat separat. Gaston - entorsă de gleznă Despre ceilalți fotbaliști cu probleme ai Farului, doctorul Dobre a spus: „În meciul cu FC Snagov, Mățel s-a ales cu o pubalgie, o inflamare dureroasă. Dar, ținând cont că e tânăr și că nu a forțat, ieșind la scurt timp după ce a simțit dureri, lucrurile sunt pe drumul cel bun. Din punctul meu de vedere, va intra cu Sportul. Ben are o inflamație pe aductorii piciorului drept. Este sub tratament, dar, întrucât nu s-a mai antrenat de vineri, e puțin probabil să se refacă pentru meciul din Regie. În cazul lui Gaston e clar că nici el nu va putea juca. Accidentat, alături de Mățel, în disputa cu FC Snagov, senegalezul a suferit o entorsă de gradul doi la glezna dreaptă, care este încă umflată. Andrade e în regulă. Medical e recuperat 100%, iar cu pregătirea e la 80%”. Întâlnire cu Dennis Șerban Ieri, „marinarii” au avut două antrenamente, la al doilea antrenorii lucrând doar cu jucătorii de atac. Tot două ședințe sunt programate și astăzi, cu mențiunea că la cea de-a doua tehnicienii îi vor pregăti tactic pe fundași și pe mijlocașii defensivi. Marți seară, patronii Farului au invitat echipa în oraș, la o cină „în familie”. Altfel, pentru postul de director tehnic al Farului a fost în cărți și Florin Marin. Marți, însă, a fost ofertat Dennis Șerban, cu care patronii Farului urma să discute față în față aseară. „Ne întâlnim în această seară (n.n. - aseară), la București. Mâine (n.n. - azi) voi avea un răspuns”, a declarat Dennis. *** „Cât timp matematic mai avem șanse de promovare trebuie să profităm de ele. Pentru început, ne trebuie o victorie la Sportul Studențesc, după care vom vedea. Primul meci e mereu cel mai important. Batem în Regie, rămânem în cărți; pierdem, s-a terminat, pentru că apoi Sportul nu prea mai are pe unde să se împiedice. Atmosfera e apăsătoare în lotul nostru, dar trebuie să ne revenim, pentru că meciul cu FC Snagov a trecut, le-am și spus băieților. Cred că în prima repriză cu Snagovul n-am jucat rău, dar, în partea secundă, trebuia fie să ne închidem, fie să riscăm pentru un 2-0. Noi nici nu ne-am apărat, nici n-am atacat” Bogdan Andone, antrenor secund FC Farul