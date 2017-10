Gică Butoiu: „Ionuţ Lupu m-a dezamăgit profund“

Gică Butoiu: „Ionuț Lupu m-a dezamăgit profund“

Antrenorul principal al Farului, Gică Butoiu, a declarat că rezultatul meciului cu Viitorul, 0-0, este echitabil și are importanță pentru „marinari”, în perspectiva meciu-rilor grele care-i așteaptă. „Viitorul este o echipă foarte pregătită și omogenă, cu o relație de joc bine pusă la punct. Practic, față de tur, au avut o singură noutate în echipă. Sunt bucuros că am putut să le facem față fizic oaspeților, prin angajament. Îi felicit pe băieții mei, care nu au cedat. Ne pare rău pentru suporteri, pentru că nu am obținut victoria în care ei au crezut. Am avut și momente bune, când pu-team înscrie, dar am avut și șan-să la situațiile Viitorului. Ăsta e fotbalul. Cu puțin mai mult curaj, puteam câștiga”, a arătat Butoiu. Dintre jucătorii noi, principalul farist s-a arătat mulțumit de Stăncioiu („a pus mingea jos și a pasat”), Borza, Ciobanu ori Sascău. O impresie foarte bună i-a lăsat, de asemenea, Husein. Butoiu a pus evoluția mai slabă a Farului din repriza secundă și pe seama faptului că cei care au intrat pe gazon nu au fost conectați la miza meciului. „Nu știu ce au avut, dar au fost pe dinafară, în special Ionuț Lupu și Păduraru. Lupu m-a dezamăgit profund, nu am fost inspirat deloc când l-am băgat pe teren”, a spus Butoiu. „Mă așteptam la o partidă dificilă. Încă nu ne aflăm la potențial maxim, fiind doar prima etapă din retur. În repriza întâi, mulți dintre jucătorii mai tineri au fost puțin crispați. Nu am pasat cum mi-aș fi dorit. Am reușit în schimb o parte secundă mult mai bună, în care am fost superiori Farului. Am dovedit răbdare, am construit mult mai bine și ne-am creat câteva ocazii. În atac, ne-a lipsit sclipirea, iar atacanții laterali puteau rezolva mai bine duelurile unu contra unu” Cătălin Anghel, antrenor principal Viitorul