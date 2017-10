Giannini a venit la FC Farul!

Munteanu, mijlocașul de 20 de ani al „marinarilor“ poartă un prenume celebru, tatăl jucătorului alegând să-i spună astfel în semn de prețuire față de starul lui AS Roma. FC Farul îl are în curte pe Giannini! Nu pe Giuseppe Giannini, fostul mare jucător al Romei și al Naționalei Italiei, dar care a eșuat în România ca antrenor, la FC Argeș, ci pe Giannini Ștefan Munteanu, mijlocașul central care a debutat sub bagheta lui Gică Butoiu în partida de la Otopeni. O legătură însă tot există între cei doi Giannini, fotbalistul Farului primind primul său prenume tocmai în cinstea starului italian. „Tatăl meu era un mare suporter al lui Giannini, astfel că nu a conceput ca primul său băiat să se cheme altfel. Faptul că am urmat, apoi, fotbalul, l-a bucurat și mai mult. Al doilea prenume, Ștefan, a venit din partea nașului meu”, a declarat Munteanu, pentru „Cuget Liber”. Mijlocașul băcăuan a împlinit 20 de ani, luni, 4 aprilie, și spune că a găsit un colectiv bun la Farul. „M-am acomodat repede. Băieții m-au primit bine. Am debutat sub culorile alb-albastre la Otopeni, într-o partidă grea. În general, am evoluat în nota echipei. Sigur însă că se putea și mai bine. Și la Galați, sâmbătă, se anunță o partidă dificilă. Dunărea se bazează mult pe jocurile de acasă, asta e arma ei forte. Sperăm să ne mobilizăm însă și să scoatem un rezultat bun. Chiar și o victorie, de ce nu”, ne-a mai spus Giannini faristul. Munteanu a mai jucat înainte de a veni la Constanța la FCM Bacău și la Willy Bacău. La Farul a preluat numărul cinci, tricoul cu numărul opt, cel pe care îl avusese la echipele precedente, fiind ocupat. „În acest retur, încercăm să ducem la capăt obiectivul, clasarea în primele opt echipe. Deocamdată, suntem în grafic”, ne-a mai spus Giannini. Confruntarea Dunărea Galați - FC Farul, din etapa a 21-a a Ligii a II-a, seria întâi, a fost programată sâmbătă, 9 aprilie, de la ora 11. Ieri, au fost anunțați majoritatea oficialilor meciului: arbitru, Augustus Constantin (Rm. Vâlcea); asistenți, Andrei Simonis (București), Gabriela Dănănae (București); rezervă, Ciprian Amarandei (Vaslui); observator de arbitri, Sorin Boca (Iași). „Marinarii” îi au indisponibili pentru confruntarea de la Galați pe Liviu Ștefan, Ciobanu (suspendați) și pe Vajou (accidentat). La antrenamentul de ieri, a revenit Abuzătoaie, dar au acuzat probleme musculare Buzea și Pașcovici, ambii la piciorul stâng.