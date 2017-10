Gianluigi Buffon este incert pentru meciul cu Noua Zeelandă

Portarul echipei naționale a Italiei, Gianluigi Buffon, este incert pentru următoarea partidă a „squadrei azzura”, cea cu Noua Zeelandă, de duminică, 20 iunie, ora 17, de la Nelspruit. Goal-keeper-ul de 32 de ani al lui Juventus Torino are probleme sciatice, fiind înlocuit din această cauză cu Federico Marchetti, la pauza partidei cu Paraguay. „Buffon se confruntă cu probleme la spate. Încă de la încălzire a simțit dureri, dar a spus că vrea să joace. După prima repriză însă, nu a mai putut continua. Din păcate, am pierdut o schimbare, care ne-ar fi fost de folos în joc”, a declarat selecționerul Italiei, Marcello Lippi. Gianluigi Buffon apără la acest Mondial după un sezon slab cu Juventus în Serie A, în care a și lipsit perioade bune din cauza accidentărilor.