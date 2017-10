Ghiţă Mureşan Summer Camp descinde la Constanţa

Ghiță Mureșan Summer Camp descinde la Constanța

În perioada 2 - 5 august, tinerii pasionați de baschet din Constanța (cu vârste cuprinse între 9-11 și 12-14 ani) vor avea ocazia să participe la Ghiță Mureșan Summer Camp Tour 2012, eveniment ce se va desfășura și în alte patru orașe din țară: București, Brașov, Timișoara, Cluj-Napoca, până pe 25 august. Mare atenție! Locurile la Ghiță Mureșan Summer Camp Tour 2012 sunt limitate. În competiție, se vor putea înscrie maximum 120 de copii, în fiecare oraș, deci, dacă doriți să participați, trebuie să vă grăbiți! Participarea copiilor este gratuită, iar înscrierea se face on-line, pe site-ul dedicat: www.ghitamuresan.ro. Ghiță Mureșan vine în România având dorința expresă de a insufla dragostea de baschet copiilor din țară. Proiectul „Ghiță Mureșan Summer Camp” se dezvoltă și anul acesta, la nivel național, pentru ca un număr cât mai mare de copii să beneficieze de instruirea lui Big Ghiță, care ține astfel de cursuri și în SUA, la Washington Wizards, una dintre fostele sale echipe. „Revin cu același entuziasm acasă în fiecare vară. Aceste cursuri sunt forma mea de a da ceva înapoi baschetului pentru tot ce mi-a oferit de-a lungul anilor”, a precizat Ghiță Mureșan. Tinerii participanți la tabără vor petrece un timp plăcut împreună, având parte de antrenamente de baschet supervizate direct de către Ghiță Mureșan. Totodată, aceștia vor avea ocazia de a asista la demonstrații ale unor baschetbaliști de performanță și de a participa la diferite concursuri dotate cu premii. Evenimentul se va desfășura în parcarea Centrului Comercial Maritimo Shoping Center. Unii dintre participanții anului trecut, care au reușit să obțină și două titluri de MVP (cel mai bun jucător), sunt micii baschetbaliști de la CS Phoenix Constanța: Ionuț Neacșu și Ana Ivanov. Aceștia vor rata, însă, începutul competiției, fiind plecați la „Summer Camp Performbaschet 2012”, până pe 3 august, dar vor reuși să participe la ultimele două zile la turneul din Constanța. La Performbaschet, vor mai participa, de la CS Phoenix, Anca Crăciun (1.80 m, an naștere 2000), Teodora Petrescu (1.64 m, an naștere 2000) și Bianca Ivanov (1.64 m, an naștere 2000). „Este un bun prilej pentru copii să se distreze și să joace baschet, mai ales că este vară și nu au școală sau alte activități”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, managerul CS Phoenix Constanța, Maria Tudor.