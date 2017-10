„Ghinionul se ţine scai de noi”

Constantin Gache, antrenorul principal al Farului:

„Ghinionul se ține scai de noi”

Constantin Gache, antrenorul principal al Farului, a declarat că „rechinii" au parte de mult ghinion în acest început de campionat, atât pe gazon, cât și în afara acestuia. Pe lângă eșecurile din disputele cu Steaua și Gloria Buzău, meciuri în care „rechinii" nu meritau să piardă, a venit acum și necazul cu Ben Teekloh. „Nu știu ce avem de nu ne părăsește ghinionul. Me-ciuri pierdute nedrept, accidentări, Ben Teekloh. Nu prea le am eu cu puterile malefice, dar parcă ceva nu e bine", a declarat Gache, la conferința de presă de ieri a Farului. „V-a blestemat Panduru", a glumit un gazetar. „Nu ne-a blestemat el, nu se pune problema așa. Panduru e un băiat extraordinar. Am și vorbit cu el de când am devenit antrenor al Farului", a răspuns Gache. Principalul farist speră să spargă ghinionul la meciul de duminică, cu Ceahlăul, de pe teren propriu. „Partida cu Ceahlăul contează enorm pentru noi. Traversăm o perioadă grea și nu ne mai putem permite să risipim puncte pe teren propriu. Trebuie neapărat să învingem, în primul rând pentru moral", a spus Gache. Antrenorul Farului ar fi fericit dacă ar câștiga șase puncte în meciurile cu Ceahlăul și Dinamo, pe care le dispută una după alta la Constanța, dar s-ar mulțumi și cu patru sau trei puncte. „E greu de spus care e adevărata față a Ceahlăului, cea din victoria cu 4-0 contra Gloriei Buzău ori cea din eșecul cu 0-3 din meciul de acasă cu Dinamo. Oricum, Ceahlăul e o echipă bună, care s-a întărit și are câteva indi-vidualități, la care trebuie să fim foarte atenți", consideră Gache.