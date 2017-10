Gheorghe Tadici: „Vreau să beau şampanie din Cupă“

România - Rusia, în semifinalele Campionatului Mondial de handbal feminin

Gheorghe Tadici: „Vreau să beau șampanie din Cupă“

Antrenorul principal al reprezentativei de handbal feminin a României, Gheorghe Tadici, a declarat, joi seară, după calificarea senzațională în semifinale, că echipa sa poate câștiga Campionatul Mondial din Franța, chiar dacă va avea un meci extrem de greu cu Rusia, în semifinale. „Echipa României nu mai este de mult o formație care să cadă atunci când este condusă. Așa cum am mai spus, putem câștiga Campionatul Mondial“, a declarat Tadici, adăugând că „nu știu dacă acesta este momentul să bem șampanie, eu vreau să beau din Cupa Mondială“. Selecționerul a vorbit și despre arbitrajul din partida cu Franța: „Totul e bine când se termină cu bine. Mă voi uita pe casete, pentru că, din ce am văzut eu de pe bancă, au fost două goluri perfect valabile pe care ni le-au anulat”. Cristina Neagu, jucătoarea de 19 ani care, pe finalul partidei de la Paris, a reușit să marcheze pentru victoria în fața Franței, a spus că nu contează cine a fost cea mai bună handbalistă a României: „Forța pe care am avut-o mi-a dat-o echipa, nu cotează cine a fost mai bun, toate am fost bune. Începutul a fost mai greu, dar mă bucur că am câștigat“. Valeria Beșe a completat-o pe Neagu și a spus că forța grupului a învins Franța: „Suntem obișnuite să jucăm până la capăt, chiar dacă suntem conduse. Am suferit fiecare pentru fiecare și, chiar dacă am greșit, ne-am încurajat reciproc“. Cotidianul „L’Equipe” a scris, vineri, că România a spulberat visul Franței de a câștiga o medalie la Campionatul Mondial, după ce naționala pregătită de Gh. Tadici și Dumitru Muși a învins, joi seară, echipa țării gazdă, în sferturi, scor 34-31, după patru reprize de prelungiri. „Echipei Franței îi convine mai bine rolul vânătorului decât cel al vânatului. Iar acest lucru a fost demonstrat încă o dată, joi, la Paris-Bercy”, a publicat cotidianul, cu referire la faptul că „les bleus“ au pierdut după ce a avut un avantaj de șase goluri la pauză. În semifinale, tricolorele vor întâlni campioana mondială Rusia, într-o reeditare a finalei CM 2005. Meciul se va juca sâmbătă, 15 decembrie, de la ora 16, în direct la TVR 1. În cealaltă semifinală, tot sâmbătă, de la ora 18.30, se întâlnesc Norvegia și Germania.