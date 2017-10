Gheorghe şi Niculescu au pumni de fier

Gheorghe și Niculescu au pumni de fier

Pugiliștii constănțeni Ionuț Gheorghe și Florin Niculescu, de la CS Farul (antrenori - Ilie Dascălu, Mihai Constantin și Marcelică Tudoriu), sunt puși pe fapte mari la Campionatele Naționale de box-seniori de la Târgu Jiu. Cei doi sportivi s-au calificat fără emoții în ultimul act al competiției. În semifinale, la categ. 64 kg, Gheorghe l-a spulberat pe Marian Crețu (CSM Brașov), acesta abandonând în repriza a treia, în timp ce, la categ. 60 kg, Niculescu a obținut o victorie la puncte în fața lui Iulian Ardelean (ALRO Slatina). Vineri seară, s-au desfășurat și finalele, după următorul program: Ionuț Gheorghe vs. Georgian Popescu (Petrolul Ploiești), Florin Niculescu vs. Traian Lupu (CSM Bacău).Pugiliștii constănțeni Ionuț Gheorghe și Florin Niculescu, de la CS Farul (antrenori - Ilie Dascălu, Mihai Constantin și Marcelică Tudoriu), sunt puși pe fapte mari la Campionatele Naționale de box-seniori de la Târgu Jiu. Cei doi sportivi s-au calificat fără emoții în ultimul act al competiției. În semifinale, la categ. 64 kg, Gheorghe l-a spulberat pe Marian Crețu (CSM Brașov), acesta abandonând în repriza a treia, în timp ce, la categ. 60 kg, Niculescu a obținut o victorie la puncte în fața lui Iulian Ardelean (ALRO Slatina). Vineri seară, s-au desfășurat și finalele, după următorul program: Ionuț Gheorghe vs. Georgian Popescu (Petrolul Ploiești), Florin Niculescu vs. Traian Lupu (CSM Bacău).