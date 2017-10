Gheorghe Hagi şi-a premiat cei mai buni jucători din Academie

Gheorghe Hagi și-a premiat cei mai buni jucători din Academie

Duminică, 18 decembrie, la Complexul Iaki din stațiunea Mamaia, liderul „Generației de Aur“, Gheorghe Hagi, a organizat o acțiune de final de an, în cadrul căreia a pus sub lumina reflectoarelor activitatea „Academiei Hagi“ și a echipei Viitorul Constanța. La finalul evenimentului, Hagi a premiat cei mai buni trei jucători ai fiecărei categorii de vârstă, cât și antrenorii acestora.Academia de fotbal „Gheorghe Hagi” se poate mândri cu faptul că, după șapte ani de zile, a cucerit 17 titluri naționale (din 51 posibile) la diferite categorii de vârstă, o performanță unică în România. De asemenea, proiectul de suflet al lui Gheorghe Hagi a ajuns să furnizeze cei mai mulți jucători la loturile naționale, la toate categoriile de vârstă, inclusiv cele de seniori. Un lucru evidențiat a fost prezența Viitorului Constanța în Europa Youth League, cea mai importantă competiție europeană pentru tineret, acolo unde constănțenii vor da piept cu FC Copenhaga, pe teren propriu, pe 7/8 februarie, în barajul pentru accederea în optimile de finală.Iată și cei mai buni jucători ai Academiei Hagi, în funcție de categoria de vârstă: 2009/2010 - 1. Nicolae Caraiani, 2. Flavius Domnaru, 3. Horia Calimente; 2008 - 1. Costyn Gheorghe, 2. Andrei Lehăduș, 3. Paul Trofimov; 2007 - 1. Mihai Iliescu, 2. Darius Băncilă, 3. Matei Nanciu; 2006 - 1. Luca Băsceanu, 2. Ramon Giurgiu, 3. Cătălin Cusmenco; 2005 - 1. Adrian Mazilu, 2. Luca Banu, 3. Andrei Borza; 2004 - 1. Denis Curea, 2. Ștefan Duțu, 3. Eduard Moga; 2003 - Ștefan Bodișteanu, 2. Sasha Agiveli, 3. Gabriel Dănuleasa; 2002 - 1. Alexi Pitu, 2. Louis Munteanu, 3. Darius Grosu; 2001 - 1. Răzvan Matiș, 2. Bogdan Călin, 3. Antonio Vlad; 2000 - 1. Cosmin Tucaliuc, 2. Alexandru Pop, 3. Alexandru Sabangeanu; 1999 - 1. Alexandru Mățan, 2. Tudor Băluță, 3. Mihai Ene; 1998 - 1. Andrei Ciobanu, 2. Doru Dumitrescu, 3. Szabolcs Kilyen; antrenori - 1. Nicolae Roșca, 2. Ionuț Mihu, 3. Constantin Fălină.Ierarhiile au fost stabilite în urma voturilor jucătorilor din fiecare categorie de vârstă. Primul loc a fost recompensat cu un voucher în valoare de 200 euro, locul doi - 150 euro, iar locul trei - 100 euro, acestea fiind destinate achiziționării de produse sportive marca partenerului oficial al clubului, Nike.„A fost un an foarte bun pentru noi, suntem fericiți fiindcă progresul este vizibil. Am terminat un ciclu de șapte ani în care am făcut performanță, acum ne vom stabili obiective mai îndrăznețe. Vrem mai mult de la noi, trebuie să lucrăm foarte mult la capitolul viteză în joc și lucru în echipă. Cu răbdare, vor veni și titlurile la echipa de seniori. Academia produce în continuare mulți jucători, crescuți într-un mediu de învingători. cu încrederea și atitudinea prielnică performanței”, a declarat, la finalul acțiunii, managerul tehnic al constănțenilor, Gheorghe Hagi.