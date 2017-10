Gheorghe Hagi, optimist înaintea duelului cu Concordia Chiajna

Ştire online publicată Luni, 12 Decembrie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

FC Viitorul va juca astăzi, de la ora 20.30, în deplasare, pe terenul Con-cordiei Chiajna, într-o partidă din etapa a XX-a a Ligii l de fotbal. Meciul va fi transmis în direct pe Digi Sport 1, Dolce Sport 1 și Look TV.Echipa constănțeană, antrenată de Gheorghe Hagi, se prezintă într-o formă sportivă foarte bună, câștigând jocurile din ultimele trei etape, fapt ce i-a oferit șansa de a ajunge foarte aproape de primul loc.„Suntem conștienți că va fi o partidă extrem de grea, Chiajna a demonstrat în campionat că are o echipă puter-nică. Noi suntem într-o formă foarte bună, însă ei au nevoie neapărat de puncte. Vrem să încheiem sezonulîntr-un mod pozitiv. A fost un an greu, dar am reușit să ne menținem în fruntea clasamentului. Mai avem trei partide și vrem să scoatem din toate un rezultat pozitiv. Aș fi ipocrit să nu recunosc că mă interesează rezul-tatele obținute de contracandidatele noastre, deoarece suntem acolo, în vârful ierarhiei, și ne permitem să visăm frumos”, a declarat Gheorghe Hagi, la conferința de presă dinaintea plecării spre Chiajna.Constănțenii mai au de disputat alte două partide până la finalul anului: în Cupa României, acasă cu Pandurii Târgu Jiu (15 decembrie, ora 17.30) și în campionat, tot pe teren propriu, în compania celor de la Botoșani (19 decembrie, ora 20.30).Echipa națională U23 a României va pleca într-un cantonament de pregătire în Antalya, în perioada 16-23 ianuarie, iar selecționerul tricolorilor, Christoph Daum, a convocat pentru această acțiune șapte jucători de la FC Viitorul: Romario Benzar, Bogdan Țîru, Răzvan Marin, Dragoș Nedelcu, Florinel Coman, Alexandru Buzbuchi și Cristian Ganea.