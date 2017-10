Gheorghe Hagi: „Nu sunt interesat de preşedinţia FRF!“

Gheorghe Hagi: „Nu sunt interesat de președinția FRF!“

Gheorghe Hagi a declarat, ieri, că nu a fost, nu este și nu va fi interesat de președinția Federației Române de Fotbal.„Vreau să repet ceea ce am afirmat în dese rânduri: nu am fost, nu sunt și nu voi fi interesat de președinția Federației Române de Fotbal. Am fost, sunt și voi fi implicat în proiectele mele, clubul de fotbal FC Viitorul și Academia de Fotbal «Gheorghe Hagi», academie care se dovedește a fi cel mai important proiect de descoperire și promovare a talentelor din România. Este modul meu de a susține fotbalul românesc și singura mea implicare în dezvoltarea lui”, se arată într-un comunicat semnat de fostul căpitan al echipei naționale.Hagi a făcut aceste precizări, după ce „Gazeta Sporturilor” a scris că „Regele” ar putea candida la președinția FRF, susținut de contestatarii actualului conducător de la Casa Fotbalului, Răzvan Burleanu, în cazul în care alegerile din 5 martie vor fi invalidate.Înregistrarea noii conduceri a FRF în Registrul Federațiilor de la Tribunalul București a fost contestată de Asociația Județeană de Fotbal Giurgiu, membru afiliat al forului, care a depus o contestație în urmă cu o lună și jumătate, prin care solicita anularea alegerilor pentru președinția Federației Română de Fotbal, câștigate de Răzvan Burleanu la 5 martie.