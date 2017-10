Gheorghe Hagi mută presiunea pe adversarii de la FCSB

1

preacucernicul si voievodul luminii

adica berbecali,ar face orice sa ia titlul.Acest individ fariseu este anti-fotbalul din Romania.Anti-competitie si anti-performanta.Cum se ridica o echipa hoooop vrea jucatorii de acolo!Dar nu,nu pentru a face performanta cu ei,ci ca sa-i vanda,sa ia paraii,ca machidonii sunt morti dupa bani,se stie!Asta e fotbalul in Romania si de-aia ne omoara astia in bataie pe unde ne prind!Singurul care a facut ceva in Romania este Hagi,tot machidon si el dar TOTAL DIFERIT de sleahta hraparetilor albanezi.Sper sa castige Viitorul campionatul.