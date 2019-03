Deseară, FCSB - FC Viitorul, în play-off-ul Ligii I

Gheorghe Hagi: „Mergem doar la victorie!”

FC Viitorul joacă, astăzi, de la ora 20.30, pe Arena Națională, împotriva celor de la FCSB, într-o partidă contând pentru prima etapă a play-off-ului Ligii l de fotbal.







După intrarea în play-off și înjumătățirea punctelor, ecartul dintre FCSB și FC Viitorul s-a micșorat de la 11 puncte, la 6. Astfel, o victorie obținută de formația antrenată de Gheorghe Hagi o poate readuce în lupta pentru cupele europene. Unica victorie a Viitorului pe terenul FCSB a fost una cu „cântec”, obținută în urmă cu șase ani, în Ghencea, scor 5-2, ce a consemnat salvarea de la retrogradare a echipei de pe litoral.

„FCSB este o echipă tehnică, cu mai multă experiență decât noi, care știe să atace dacă îi dai timp și spațiu, cu jucători foarte buni. Noi o să încercăm să ne impunem principiile, strategia noastră și să ne impunem. Știm că va fi dificil, dar mergem doar la victorie”, a declarat Gheorghe Hagi, la ultima conferință de presă, înaintea partidei din Capitală.

FC Viitorul a obținut calificarea în play-off în ultima etapă, după ce s-a impus la Ovidiu în fața celor de la FC Botoșani, scor 1-0 (1-0). Liderul „Generației de Aur” consideră că această calificare in extremis este pe deplin meritată, iar echipa sa va avea un cuvânt greu de spus în play-off.

„Merităm să fim în play-off, chiar dacă am avut acea perioadă slabă în care n-am marcat. Tot noi am fost cei care am strâns victoriile și care ne-am mobilizat în ultima rundă. Toată lumea a avut de învățat din aceste două meciuri cu presiune, din cupă și campionat. Suntem mai puternici. Întâlnim adversari de calibru și trebuie să fim la înălțime”, a completat Hagi.

Partida va fi transmisă în direct pe Digi Sport și Telekom Sport.







Managerul tehnic al constănțenilor a ținut să vorbească și despre ultimele zvonuri apărute în presa centrală, ce îl dădeau ca antrenor la AS Roma, iar pe fiul său, Ianis, transferat la Anderlecht Bruxelles.

„Este adevărat, am fost la Bruxelles. Așa cum ei au fost la noi, așa am fost și eu la ei, să văd nivelul academiei lor. Se pare că cele două concepte se potrivesc. Însă doar atât, nu este vorba de altceva. Legat de AS Roma, normal că mi-ar plăcea să antrenez o echipă care să câștige trofee, la cel mai înalt nivel. Poate într-o zi se va întâmpla și acest lucru”, a explicat Hagi.