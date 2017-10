Gheorghe Hagi: "M-am săturat să muncesc gratis"

La finalul partidei de luni, de la Ovidiu, Gheorghe Hagi a organizat o conferință de presă în care a ținut să lămurească ultimele aspecte din interiorul clubului după prima victorie din play-off, scor 6-1 (3-1) cu ASA Târgu Mureș, prilej pentru a mai debuta încă un tânăr jucător la echipa constănțeană, Tudor Băluță, de doar 17 ani.„Astăzi (n.r. - luni) l-am introdus pe Băluță. Va fi un jucător mare, de care veți auzi cu siguranță. Eu cred că, din acest moment, România a câștigat un jucător mare. Poate fi cel mai bun fundaș sau mijlocaș central pe care l-a avut România din toate timpurile, dar acum depinde doar de el. Am mare încredere în calitățile sale”, a declarat Hagi.Întrebat despre obiectivul echipei în viitoarea ediție de Europa League, tehnicianul nu s-a grăbit să dea pro-nosticuri: „E prea devreme să ne gândim la asta. În primul rând, trebuie să formăm o echipă competitivă. Să vedem de cine ne despărțim și pe cine aducem în schimb. Vom vedea pe cine ne bazăm și apoi ne vom face calcule. Avem o lună și jumătate la dispoziție să facem acest lucru. Orice jucător este transferabil, dar nu ne gândim să împrumutăm pe cineva”.Actualul manager tehnic al Viitorului se gândește serios să accepte o ofertă de a antrena în Europa, la finalul acestui sezon: „De ce să nu accept o ofertă din străinătate, să muncesc gratis ca acum? Vom vedea, sunt deschis oricărei oferte. Dacă există înțelegere între cele două părți, orice se poate întâmpla. Nu a existat niciun contact cu Galatasaray, însă dacă va fi, nu voi putea refuza. Am trăit experiențe frumoase acolo și nu am cum să le uit”.