Gheorghe Hagi, in topul celor mai buni 100 de fotbalisti din istorie

Ştire online publicată Sâmbătă, 29 Iulie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Gheorghe Hagi a fost inclus in clasamentul celor mai buni 100 de fotbalisti din istorie, publicat de revista britanica FourFourTwo. Antrenorul echipei FC Viitorul, campioana Romaniei, ocupa locul 100 in topul condus de argentinianul Diego Maradona. Podiumul este completat de argentinianul Lionel Messi si brazilianul Pele.Jurnalistii de la FourFourTwo amintesc de parcursul carierei lui Hagi, care, dupa ce a plecat din Romania, unde a jucat pentru Farul, Sportul si Steaua, a ajuns la Real Madrid. Inainte de a evolua pentru FC Barcelona, "Maradona din Carpati" a imbracat tricoul celor de la Brescia. Ultima parte a carierei si-a petrecut-o la Galatasaray, unde a obtinut rezultate excelente.Sursa citata noteaza ca apogeul carierei fostului decar al nationalei Romaniei l-a reprezentat Cupa Mondiala din 1994, unde "Romania a ajuns in sferturile de finala, datorita lui Hagi si a stangului sau magic"."Daca l-ati vazut pe Diego Maradona cu o minge la picior, veti intelege", au scris britanicii, ca explicatie pentru faptul ca l-au ales pe argentinian liderul clasamentului, potrivit Digi Sport.