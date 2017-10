Gheorghe Hagi, idolul lui Jordi Alba

Patronul FC Viitorul, Gheorghe Hagi, s-a întâlnit, sâmbătă, cu delegația Barcelonei, „Regele” fiind invitat la prânzul oficial organizat înaintea partidei amicale cu Dinamo, meci terminat cu victoria catalanilor, scor 2-0. Hagi a declarat că nu are cum să fie uitat de catalani, deoarece a marcat al doilea gol din istoria lor de la mijlocul terenului. „Nu au cum să mă uite, pentru că am marcat al doilea gol din istoria lor de la mijlocul terenului. Eu pe unde am trecut e greu să mă uite cineva. Și pe teren, și în afară, am lăsat o impresie bună și mi-am făcut prieteni, m-am comportat bine, întotdeauna am lăsat să se vadă calitățile care le-am avut. Dacă Jordi Alba mă are drept model, înseamnă că și voi trebuie să fiți mândri de asta, sunt un român respectat, care a trecut printr-o casă atât de mare și a rămas respectat”, a declarat Hagi.